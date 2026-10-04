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El seleccionador español de salto es optimista con lograr el pase para Los Ángeles 2028

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Barcelona, 4 oct (EFE).- Faltan algo menos de dos años para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Los Ángeles 2028, pero las oportunidades de clasificarse se acaban dependiendo de las disciplinas y eso es lo que ocurre en el salto de obstáculos a caballo, donde el jefe de equipo de la Real Federación de Hípica Española (RFHE), François Mathy Jr., se muestra optimista de cara a lograr la clasificación.

Con Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Italia, Suiza, Irlanda y Francia ya clasificadas por sus resultados en los Campeonatos del Mundo de este año en Aquisgrán (Alemania), más Estados Unidos como anfitriona, quedan tres plazas para países europeos, que se decidirán en el próximo Campeonato de Europa, en la ciudad belga de Waregem, en agosto de 2027.

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Mathy Jr., que llegó al cargo de seleccionador hace prácticamente un año, considera, en declaraciones a la Agencia EFE, que España “está en una situación óptima para poder calificarse” y que la clave estará en tener “el máximo de binomios en forma para poder ser competitivos”.

Países Bajos, Suecia o Austria, son los países a vencer, sin olvidar a Dinamarca o Portugal, los cuáles considera que serán los máximos rivales entre los que todavía no están clasificados.

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Para lograr el objetivo, el seleccionador, de origen belga, cuenta con todos los jinetes y amazonas “disponibles”, salvo Sergio Álvarez Moya, quien se mantiene fuera tras su renuncia pública a seguir compitiendo con la selección de España.

“Solo Sergio todavía no está en el grupo y [el resto de atletas] se pusieron a disposición. Algunos vinieron como individuales en alguna sesión conmigo y bueno, como dije, lo importante es tener caballos de campeonato, por eso algunos todavía están construyendo esos caballos y puede ser que entren los que no han entrado todavía, seguramente el año que viene en Copa de Naciones”, detalló durante la entrevista Mathy Jr.

Por eso, el seleccionador valoró positivamente el trabajo realizado durante esta temporada -en la que España estuvo cerca de clasificar por equipos para las Olimpiadas y Armando Trapote finalizó entre los diez primeros a nivel individual- y confía en su estrategia a la hora de elegir a los binomios.

“Es importante intentar tener el mejor equipo posible, pero también dar oportunidades a todos. Intento hacerlo mixto, no quiero mandar siempre a los mismos a los concurso importantes, porque sino los otros no van a poder crecer”, explicó para añadir que la “transparencia” es la clave de sus decisiones.

De cara a la final de la Liga de Naciones, que se disputa este domingo en el CSIO Barcelona, organizada por la Federación Ecuestre Internacional (FEI), comentó que tuvieron varios contratiempos para formar el equipo, pero que está “contento” de competir para que los binomios puedan seguir creciendo en pruebas de 5 estrellas, en las que los obstáculos alcanzan hasta 1,60 metros de altura.

El equipo español estará compuesto por Armando Trapote con ‘Matilda’, Carlos Bosch Cebrián con ‘Jaguar vd Berghoeve’, Luis Jesús Escobar con ‘Edesa's Jento de Belle Vue’ y Julio Arias Cueva con ‘Filou du Manoir’.

Precisamente ayer, tras la disputa de la Copa de la Reina, el jinete Julio Arias comentó que su caballo, de 8 años, tiene poca experiencia en este tipo de nivel, pero que a pesar de los derribos cometidos durante las pruebas del CSIO Barcelona está satisfecho con su actuación y cada vez está “más a gusto en el máximo nivel”. EFE

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