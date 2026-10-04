El Sabadell-Andorra se disputará finalmente este domingo a las 21:00 horas

Barcelona (Sabadell), 4 oct (EFE).- El partido de la octava jornada de LaLiga Hypermotion entre el Sabadell y el Andorra que debía haberse disputado este sábado a las 18:30 horas, se disputará finalmente este domingo a las 21:00 horas.
El encuentro quedó suspendido después de que la Generalitat activara la alerta roja por lluvias torrenciales en veinte comarcas de Cataluña desde las 20:00 horas del sábado a las 14:00 horas de este domingo.
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Una de las comarcas afectadas era la del Valles Occidental, donde se encuentra el Estadio de la Nova Creu Alta de Sabadell, por lo que el partido tuvo que ser aplazado y finalmente se jugará hoy. EFE
asm/gmh/og
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