El PSOE de Castilla y León ve una "ventana de oportunidad" para convocar elecciones

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Valladolid, 4 oct (EFE).- El líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha afirmado este domingo que actualmente existe "una ventana de oportunidad" para que haya un adelanto electoral en España, en un momento en el que la ciudadanía "ha despertado de una forma contundente" por la crisis de la vivienda.

En declaraciones a los periodistas en Cifuentes (Guadalajara), donde ha participado en la fiesta de los militantes del PSOE en esta provincia castellanomanchega, Martínez ha argumentado que cuando la política no sirve para resolver los problemas "por el bloqueo irresponsable de la extrema derecha es el momento de trasladar la voz de la ciudadanía".

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El dirigente socialista ha considerado que en una Comunidad como Castilla y León, donde PP y Vox han cogobernado en la anterior legislatura y lo vuelven a hacer en esta tras su ruptura en 2025, se observa que lo primero que hacen desde los gobiernos es "cargarse las políticas de igualdad".

Además, ha dicho que "no reconocen los derechos sindicales, no reconocen al inmigrante, con recursos tras recursos para no acoger", y también anuncian recursos para los decretos de vivienda que finalmente tumbaron PP, Vox y Junts en el Congreso.

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"Hay una ventana de oportunidad para que la ciudadanía, que ha despertado de una forma contundente y rotunda, pueda expresarse en las urnas. Es verdad que no me compete a mí, por mucho que me lo pida el cuerpo, y el presidente del Gobierno se ha ganado el derecho a poder convocarlas cuando él marque", ha añadido.

Sin embargo, ha puntualizado que "hay mucha ciudadanía que está demandando la oportunidad de erradicar esas malas políticas" que atribuye a PP y Vox.EFE