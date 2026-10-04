El Kosner Baskonia-FIATC Girona se atrasa a las 19:00 horas

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Madrid, 3 oct (EFE).- El partido Kosner Baskonia-FIATC Girona, correspondiente a la segunda jornada de la Liga Endesa, comenzará a las 19:00 en vez a las 18:00 previstas, debido a la reprogramación del desplazamiento del conjunto catalán, informó esta mañana la ACB.

El cuadro gerundense ha visto cancelado el vuelo previsto con pérdida de equipaje incluida y ha tenido que reprogramar el viaje a Vitoria, por lo que ha tenido que retrasarse una hora el inicio del encuentro en el que el Buesa Arena se estrena esta campaña en la competición liguera. EFE

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