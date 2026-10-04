El elenco de 'Starship Troopers' se reúne en Málaga: "Queríamos hacer algo grande"

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Málaga, 4 oct (EFE).- Gran parte del elenco protagonista de 'Starship Troopers' ('Las brigadas del espacio' en España) ha vuelto a reunirse este domingo en Málaga para celebrar que, casi treinta años después de su estreno, siga hablándose de la película. "Queríamos hacer algo grande", han dicho.

Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey han participado en un panel de la San Diego Comic-Con de Málaga en el que han recordado su trabajo en este título mítico dirigido por el neerlandés Paul Verhoeven.

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Para Van Dien, el éxito corresponde en buena medida a Verhoeven. "Es un fantástico director, que logró hacer una película que tuviera tanta repercusión. La visión del director fue la que consiguió esto".

"Siempre llegaba el primero y se iba el último. Se aseguraba de tenerlo todo controlado, respondía a todas las preguntas y yo pensaba que todos los directores trabajaban así, pero no era cierto".

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"Hicimos esta película hace treinta años y es un milagro, porque prácticamente todos los días alguien me la menciona o me dice alguna frase", ha añadido el actor.

Denise Richards ha recordado que era "una película muy grande, de la que estaban hablando todos los agentes y los mánager", y siente que tuvo "mucha suerte" de que Verhoeven fuera su primer director en un proyecto así, porque es alguien "apasionado, que sabe lo que quiere y muy respetuoso".

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Para Dina Meyer, la clave estuvo en que todos se implicaron "en una producción de 100 millones de dólares, con muchos efectos especiales y con mucho dinero", por lo que esperaban "que realmente funcionara".

"Nunca habríamos pensado, ni en un millón de años, que tanto tiempo después seguiríamos hablando de esta película y seguiríamos disfrutándola", ha agregado Meyer.

Michael Ironside ya había trabajado antes en 'Desafío total' con Verhoeven, a quien califica como "un maestro de la dirección, con una gran capacidad narrativa, y el hecho de que sigamos hablando de esta película es una prueba".

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"Cuando trabajas con él, crea un espacio seguro para todos los actores. Es una especie de figura parental que se encarga de toda la historia, y los actores no tienen nada de lo que preocuparse", ha resaltado Ironside.

Por su parte, Jake Busey ha apuntado que en el equipo había "un grupo de jóvenes, chicos y chicas, con sueños y aspiraciones", que querían "que la película fuera algo grande".

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"Por tanto, lo dimos todo y teníamos miedo de ver qué iba a ocurrir con el lanzamiento, y de repente vimos que se hizo una segunda y una tercera película. Pero yo no pienso en ella como una película que tiene secuelas, sino que siempre pensaba que 'Starship Troopers' era como una película única que llegaba al punto de lo que quería contar y no necesitaba nada más". EFE

(foto)