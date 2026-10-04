Espana agencias

El elenco de 'Starship Troopers' se reúne en Málaga: "Queríamos hacer algo grande"

Guardar

Málaga, 4 oct (EFE).- Gran parte del elenco protagonista de 'Starship Troopers' ('Las brigadas del espacio' en España) ha vuelto a reunirse este domingo en Málaga para celebrar que, casi treinta años después de su estreno, siga hablándose de la película. "Queríamos hacer algo grande", han dicho.

Casper Van Dien, Denise Richards, Dina Meyer, Michael Ironside y Jake Busey han participado en un panel de la San Diego Comic-Con de Málaga en el que han recordado su trabajo en este título mítico dirigido por el neerlandés Paul Verhoeven.

PUBLICIDAD

Para Van Dien, el éxito corresponde en buena medida a Verhoeven. "Es un fantástico director, que logró hacer una película que tuviera tanta repercusión. La visión del director fue la que consiguió esto".

"Siempre llegaba el primero y se iba el último. Se aseguraba de tenerlo todo controlado, respondía a todas las preguntas y yo pensaba que todos los directores trabajaban así, pero no era cierto".

PUBLICIDAD

"Hicimos esta película hace treinta años y es un milagro, porque prácticamente todos los días alguien me la menciona o me dice alguna frase", ha añadido el actor.

Denise Richards ha recordado que era "una película muy grande, de la que estaban hablando todos los agentes y los mánager", y siente que tuvo "mucha suerte" de que Verhoeven fuera su primer director en un proyecto así, porque es alguien "apasionado, que sabe lo que quiere y muy respetuoso".

Para Dina Meyer, la clave estuvo en que todos se implicaron "en una producción de 100 millones de dólares, con muchos efectos especiales y con mucho dinero", por lo que esperaban "que realmente funcionara".

"Nunca habríamos pensado, ni en un millón de años, que tanto tiempo después seguiríamos hablando de esta película y seguiríamos disfrutándola", ha agregado Meyer.

Michael Ironside ya había trabajado antes en 'Desafío total' con Verhoeven, a quien califica como "un maestro de la dirección, con una gran capacidad narrativa, y el hecho de que sigamos hablando de esta película es una prueba".

"Cuando trabajas con él, crea un espacio seguro para todos los actores. Es una especie de figura parental que se encarga de toda la historia, y los actores no tienen nada de lo que preocuparse", ha resaltado Ironside.

Por su parte, Jake Busey ha apuntado que en el equipo había "un grupo de jóvenes, chicos y chicas, con sueños y aspiraciones", que querían "que la película fuera algo grande".

"Por tanto, lo dimos todo y teníamos miedo de ver qué iba a ocurrir con el lanzamiento, y de repente vimos que se hizo una segunda y una tercera película. Pero yo no pienso en ella como una película que tiene secuelas, sino que siempre pensaba que 'Starship Troopers' era como una película única que llegaba al punto de lo que quería contar y no necesitaba nada más". EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fractura por estrés: qué es, cómo se produce y factores clave para prevenirla

El 20 % de todas las lesiones deportivas se produce por microtraumatismos repetidos por una sobrecarga o fatiga del hueso

Fractura por estrés: qué es, cómo se produce y factores clave para prevenirla

Jordi Cruz, chef estrella Michelin, enseña su receta de caldo de huesos para este otoño: “Es muy importante añadir vitamina C, estabiliza el colágeno”

El cocinero explica cómo preparar este guiso y qué ingredientes combina

Jordi Cruz, chef estrella Michelin, enseña su receta de caldo de huesos para este otoño: “Es muy importante añadir vitamina C, estabiliza el colágeno”

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

La mascota a la que hizo referencia Pilar Eyre al contar el episodio en Zarzuela con la amante del rey se llamaba en realidad Tipsy

La historia de Borracha, la perra que la reina Sofía cuidaba el día que se encontró con Corinna Larsen en el Palacio de la Zarzuela

Puré de boniato, una receta diferente a la clásica de patata con la que puedes darle un toque dulce y cremoso a tus comidas

Una guarnición fácil de preparar que combina especialmente bien con carnes y pescados

Puré de boniato, una receta diferente a la clásica de patata con la que puedes darle un toque dulce y cremoso a tus comidas

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

65 de los 350 parlamentarios que legislan sobre los derechos de los inquilinos reciben ingresos por arrendamientos

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

El nuevo Sumar elegirá su líder el 17 de octubre ante el posible adelanto electoral: estos son los candidatos en las quinielas

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

ECONOMÍA

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

Un Congreso de propietarios: el 86% de los diputados declara tener al menos una vivienda y uno de cada cinco cobra alquileres

A tu contrato de trabajo le faltan datos: todo lo que deben incluir las empresas desde este lunes según la nueva ley laboral

La propuesta de construir más vivienda choca con la idea de expulsar a los inmigrantes: uno de cada cuatro trabajadores del sector son extranjeros

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

DEPORTES

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

La reflexión del exfutbolista Santi Cañizares sobre la vivienda: “Con mi primer dinero ganado en Primera, tuve que sacar mi única casa de la subasta”

Dana White, sobre el próximo combate de Topuria tras la derrota en Casa Blanca y su posible rival: “Me encanta la idea”

Qué fue de Lass Diarra, el jugador del Real Madrid que le ganó la batalla legal a la FIFA y firmó un acuerdo millonario con la NBA

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final