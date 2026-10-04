El Ejido confirma su gran inicio con una goleada al Xota (9-1)

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El Ejido Futsal se confirmó como una de las revelaciones del inicio del Torneo Apertura de la Liga Prime de fútbol sala al golear este domingo al Xota Magna por 9-1, en partido de la cuarta jornada.

El conjunto entrenado por Guillermo Martínez suma ya siete puntos y logró este domingo su segundo triunfo en casa, después del 4-1 conseguido ante el Córdoba, en el partido que cerró la cuarta jornada tras el aplazamiento del Noia-Barca por el temporal que ha impedido viajar al equipo catalán a Galicia.

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El pabellón ejidense vivió una auténtica fiesta de fútbol sala en un encuentro dominado de principio a fin por el conjunto local, que mostró una gran efectividad ofensiva. Geraghty abrió el marcador en el minuto 3 y, tres minutos después, Iraurgui marcó en propia puerta para establecer el 2-0.

Nico Rosa amplió la ventaja en el minuto 9, aunque el Xota reaccionó rápidamente y Mendive recortó distancias un minuto después. La respuesta de El Ejido fue contundente y Cristian Rubio marcó dos goles prácticamente consecutivos, en los minutos 13 y 14, para dejar el partido encarrilado al descanso con el 5-1.

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Tras la reanudación, el equipo almeriense mantuvo el ritmo y Arnaldo Báez anotó el sexto en el minuto 23. Nico Rosa volvió a marcar en el 31 para completar su doblete y, poco después, Beto y Mercado ampliaron la diferencia en los minutos 32 y 33.

El 9-1 definitivo certificó la goleada del conjunto ejidense, que afronta las próximas jornadas con siete puntos en su casillero y como una de las sorpresas del campeonato. EFE

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