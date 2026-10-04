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El BNG está preparado para elecciones generales y confía en sacar más representación

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Santiago de Compostela, 4 oct (EFE).- El portavoz en el Congreso del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Néstor Rego, ha asegurado este domingo que el BNG está "preparado" para unas elecciones generales independientemente de cuándo se convoquen y confía en que el trabajo realizado en los últimos años será refrendado con mayor representación.

"El BNG está preparado para cualquier eventualidad", ha dicho en declaraciones a medios de comunicación en Santiago de Compostela, al margen de una manifestación por Palestina, donde ha señalado que no corresponde a su partido decir si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe adelantar las elecciones.

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Si los comicios son "dentro de dos meses o dentro de seis", Rego -actualmente el único diputado del BNG en el Congreso- confía en que el partido "va a tener un magnífico resultado".

"Hicimos un buen trabajo estos años defendiendo los intereses de Galicia y también defendiendo políticas sociales y transformadoras en el Congreso, medidas valientes para mejorar la calidad de vida y bienestar de todos los gallegos y gallegas. Tenemos la absoluta convicción de que, en el momento que se convoquen elecciones, ese trabajo del BNG va a ser refrendado con mayor representación", ha dicho.

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También ha valorado las "movilizaciones masivas" que hubo el sábado en todo el país por la vivienda, y ha asegurado que lo que reclama la gente "no son elecciones ni politiqueo, reclama soluciones y esto es también lo que reclama el BNG".

La formación nacionalista gallega cree que se pueden poner en marcha medidas "eficaces", como el control de precios de los alquileres e hipotecas y "sobre todo poner vivienda a disposición de las personas que la necesitan, impulsar la construcción de vivienda pública, rehabilitación y medidas que coloquen las viviendas que hay vacías en el mercado".

En concreto, el diputado ha mencionado las 3.000 viviendas que tiene la Sareb en Galicia, de las cuales, "según sus propios datos", 1.250 están en condiciones de ser habitadas.

"Sin embargo, en vez de colocarlas a disposición de la gente que las necesita, lo que hacen es intentar especular con ellas, esto es absolutamente inaceptable", ha criticado.

El BNG denuncia esas "incoherencias" en el Gobierno del PSOE y Sumar "pero también la política absolutamente inaceptable del PP, que se pone al lado de los especuladores votando en contra de los decretos", y cuando tiene competencias, como en Galicia, "no hace absolutamente nada por resolver el problema de la vivienda".

"Por tanto, la declaración de (Alberto Núñez) Feijóo de que va a hacer millones de viviendas públicas no tiene en absoluto ninguna credibilidad teniendo en cuenta que aquí, durante años, el balance de vivienda pública de Feijóo es prácticamente cero", ha sentenciado. EFE

(foto)(vídeo)

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