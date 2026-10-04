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El Betis gana la X edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures

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Redacción Deportes, 4 oct (EFE).- El Betis se proclamó este domingo campeón de la décima edición del Torneo Internacional LaLiga FC Futures, disùtada en OIrlando (Florida, Estados Unidos), al ganar en la final con remontada por 2-3 al River Plate argentino, informan los organizadores.

Betis y River Plate legaron a la final tras deshacerse del Atlético de Madrid (1-2) y el Flamengo brasileño (1-2).

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En la final, el River Plate se adelantó en el marcador con un gol de Chaya tras un fallo en el despeje del portero del Betis Álvaro.

El Betis luchó el empate y lo logró también aprovechando un fallo del rival. Javi Secano centró y Paz introdujo el balón en su propia portería.

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En la siguiente jugada, Fuentealba puso el 2-1 en el marcador para River con un disparo raso ajustado desde fuera del área.

La reacción del Betis llegó en la segunda mitad, Jasper estableció el 2-2 al empujar a la red el balón después de que su compañero Antonio hubiera fallado un penalti.

Y fue también Jásper el que hizo el 2-3 definitivo al aprovechar un gran contragolpe liderado por Candelá.

El Betis firma de esta forma el doblete tras hacerse esta generación con el título después de haber ganado también en el mes de marzo la I edición del Mundial Sub-12 LaLiga FC Futures.

El premio al mejor jugador fue para Ian Pablo Fuentealba (River Plate), el de máximo goleador lo compartieron con 4 tantos Hugo Martínez (Atlético de Madrid), Destiny Kosiso (Barcelona) y Liam Adolfo Chaya (River Plate), y el de mejor portero, para Mateo Felipe (Atlético de Madrid). EFE

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