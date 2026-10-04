El 112 recibe más de 5.100 llamadas de emergencia, la mayoría en el área de Barcelona

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 7 horas de este domingo un total de 5.156 llamadas por el fuerte temporal que afecta a Cataluña desde ayer, la mayoría de municipios de Barcelona.

Según ha informado este servicio de emergencias, gran parte de las llamadas se han realizado desde municipios de Barcelona, hasta 1.568, donde la lluvia ha descargado de manera muy fuerte durante la noche.

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Una de las poblaciones más afectaciones ha sido durante la noche l'Hospitalet de Llobregat, con 725 llamadas.

Otras de las poblaciones desde las que se han realizado más avisos a este teléfono de emergencias son Mataró (395), Cornellà (196), Badalona (153) y Granollers (158).

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Por otra parte, las lluvias han inundado algunas carreteras y se han producido algunos desprendimientos como en la C-16, en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT).

La acumulación de agua ha obligado a cortar la B-10 en los dos sentidos y la B-20 en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) en sentido sur. EFE

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