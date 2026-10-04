Cuatro heridos, uno de ellos grave, tras un accidente de tráfico en Moraleja de Enmedio

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Madrid, 4 oct (EFE).- Cuatro personas han resultado heridas, una de ellas grave, tras caer esta madrugada el vehículo en el que viajaban por un terraplén en la localidad madrileña de Moraleja de Enmedio.

Según ha informado Emergencias 112, el accidente ha tenido lugar sobre las 5:00 horas de este domingo, cuando, por causas que se investigan, el vehículo ha tomado mal la rotonda y ha caído por un terraplén a la altura de la M-410/M-413 de dicha localidad.

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Dentro viajaban cuatro personas que han tenido que ser rescatadas del interior del coche por los Bomberos de la Comunidad de Madrid.

El equipo médico del SUMMA 112 ha estabilizado y evacuado a las cuatro víctimas, una de ellas con pronóstico grave.

La conductora, una mujer de 27 años, presentaba un traumatismo costal y ha sido trasladada potencialmente grave al hospital 12 de Octubre.

De copiloto viajaba otra mujer de 33 años, que ha sufrido contusiones y ha ingresado potencialmente grave en el Puerta de Hierro, de acuerdo con la fuente.

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También viajaban un hombre de 52 años, que ha sufrido fracturas costales y traumatismo facial, que se encuentra grave; y otro varón de 35 años que ha sufrido contusiones. Ambos han sido trasladados al 12 de Octubre.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación del accidente. EFE