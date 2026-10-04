Cinco personas han muerto en las carreteras este fin de semana

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Madrid, 4 oct (EFE).- Cinco personas han perdido la vida este fin de semana en las carreteras españolas, una de ellos un peatón, en los cuatro accidentes mortales registrados entre las 15:00 horas del viernes y la medianoche de este domingo.

Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT), el viernes se produjo el primero de los accidentes, una salida de vía con vuelco en Santa Cruz de Tenerife que dejó un fallecido y tres heridos.

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El sábado ocurrieron dos accidentes con sendas víctimas mortales. El primero en Vinarós (Castellón) por colisión frontal con un camión y el segundo en Bulla (Murcia), donde falleció un peatón.

Este domingo se produjo en Villel (Teruel) el último de los siniestros mortales, en el que murieron dos personas por una salida de vía. EFE

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