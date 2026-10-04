Cavan Sullivan, el goleador más joven de la historia de la selección de EEUU

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- Cavan Sullivan, jugador del Philadelphia Union, se ha convertido, con diecisiete años y cinco días, en el goleador más joven de la historia de la selección de Estados Unidos en el partido amistoso ante México (3-0) disputado en Glendale (Arizona, EE.UU.).

Sullivan anotó el segundo tanto del encuentro a aprovechar un 'regalo' del guardameta Raúl Rangel a los 63 minutos, con lo que batió la plusmarca establecida unos días ante por Mathis Albert, quien marcó ante Chile con 17 años y 131 días.

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Asimismo, Julian Hall, que abrió la cuenta, se convirtió a sus 18 años en el tercer jugador estadounidense en marcar en sus tres primeros partidos con la selección, junto a Alex Rae y Eddie Johnson. EFE