CaixaBank eleva hasta el 2,6 %, dos décimas, la previsión de crecimiento de España en 2026

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Barcelona, 4 oct (EFE).- CaixaBank Research ha elevado en dos décimas, hasta el 2,6 %, su previsión de crecimiento de la economía española en 2026, mientras que mantiene en el 2 % la estimación para 2027.

En su último análisis, CaixaBank Research, el servicio de estudios de este banco, justifica la mejora de la previsión para este año por el "ritmo de crecimiento sólido" de la economía española -en el segundo trimestre el PIB español avanzó por encima de lo calculado por el banco- y por la "buena dinámica" prevista para el tercer trimestre del ejercicio.

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El informe sostiene que "España afronta el último episodio de tensión geopolítica internacional -en referencia a la crisis en Oriente Próximo- desde una posición de fortaleza, aunque el encarecimiento de la energía, el endurecimiento de las condiciones financieras y el deterioro del entorno internacional mantendrán la inflación elevada y restarán dinamismo a la actividad", augura.

El escenario central de la previsión de CaixaBank Research contempla una reducción "gradual" de las tensiones geopolíticas en los próximos meses, aunque no una resolución definitiva de los conflictos durante el próximo año, por lo que no descarta "episodios puntuales de tensión".

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La entidad prevé un precio medio del petróleo de unos 87 dólares por barril en 2026 y de 78,5 dólares en 2027, mientras que el gas natural se situará en una media de 53 euros/MWh este año y bajará hasta los 45 euros en 2027, todavía cerca de un 70 % por encima de la previsión que manejaba este servicio de estudios antes del conflicto.

En cuanto a la inflación, el banco recuerda que prácticamente alcanzó el 5 % en septiembre y estima que se situará en el 3,4 % para el conjunto de 2026 y que se moderará hasta el 2,5 % en 2027.

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CaixaBank Research espera que los efectos indirectos del encarecimiento de la energía y los efectos de segunda ronda -derivados de mayores demandas salariales, por ejemplo- sean "limitados", aunque advierte de que el riesgo de que el 'shock' energético sea más persistente de lo previsto es "elevado".

La entidad considera que España está mejor preparada que en 2022 para afrontar este episodio, ya que el 'shock' energético es "muy inferior" al registrado entonces, el BCE está reaccionando "con rapidez" y la situación financiera de hogares y empresas es más favorable.

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El análisis de CaixaBank Research sostiene que en el segundo trimestre del año la tasa de ahorro de los hogares se situaba en el 11,5 % de su renta bruta disponible, por encima del promedio del 7,3 % registrado entre 2015 y 2019, lo que proporciona "un colchón para absorber el aumento de la inflación sin ajustar bruscamente decisiones de consumo", asegura.

Más allá del impacto del conflicto, CaixaBank Research prevé que la economía española siga creciendo "de la mano en la demanda interna, apoyada en el consumo y la inversión", así como en las exportaciones de servicios turísticos y no turísticos.

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"El crecimiento demográfico, impulsado por los flujos de inmigración, seguirá favoreciendo el consumo privado", mientras que la inversión "continuará beneficiándose del elevado nivel de confianza y del impulso de los fondos europeos".

En cambio, las exportaciones de bienes mantendrán un tono "muy moderado" por el débil crecimiento de los principales socios comerciales, el giro proteccionista de Estados Unidos y el conflicto en Oriente Próximo.

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CaixaBank Research advierte de que los riesgos sobre su escenario están "sesgados a la baja" y alerta de que una prolongación o escalada del conflicto en Oriente Próximo podría provocar "una mayor inflación, mayores tipos de interés y un deterioro de la confianza", lo que supondría "un mayor lastre para la actividad". EFE