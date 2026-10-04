Antonelli: "Segundo era lo máximo a lo que podía aspirar hoy"

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Redacción deportes, 4 oct (EFE).- El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que reforzó aún más su liderato en el Mundial de Fórmula Uno tras acabar en segunda posición el aplazado Gran Premio de Baréin, que se disputó en Malasia, declaró en el circuito de Sepang que "segundo era lo máximo a lo que podía aspirar" este domingo.

"La segunda plaza era lo máximo a lo que podía aspirar hoy", comentó Antonelli, con 20 años el líder más joven de la historia; que ahora encabeza el Mundial con 320 puntos, 84 más que su compañero, el inglés George Russell, que abandonó este domingo.

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"De toas formas tengo que felicitar a Max (Verstappen, neerlandés; cuádruple campeón mundial) y al equipo Red Bull por el sensacional fin de semana que han completado", manifestó, nada más bajarse de su monoplaza, el joven boloñés, al que sólo una tragedia superlativa evitará que se convierta en el tercer italiano -y en el primero después de que lo lograse por última vez, hace ya 73 años, Alberto Ascari- en ganar el Mundial.

A pesar de eso, Antonelli, que cuenta ocho victorias y seis 'poles' en la categoría reina -todas este año- no da nada por hecho aún.

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"Aún nos queda mucho trabajo por hacer", manifestó Kimi -que le saca 106 puntos al tercero en el Mundial, el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que acabó en ese puesto este domingo-, que espera "que en el futuro" la Fórmula Uno vuelva a organizar carreras en este circuito y puedan "volver a correr en Malasia". EFE