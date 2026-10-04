600 migrantes regresan voluntariamente a Marruecos al no querer ser identificados en Ceuta

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Ceuta, 4 oct (EFE).- La actuación policial en la playa del Trampolín de Ceuta ha provocado este domingo que casi 600 migrantes marroquíes hayan optado por volver voluntariamente a su país de origen al no querer pasar por el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE para su identificación.

Según han informado a EFE fuentes del operativo, el número de migrantes que han ido regresando a Marruecos ha ido aumentando de forma progresiva a lo largo de toda la jornada hasta el punto que se acerca a los 600 a las 19.00 horas.

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Esta elevada cantidad de personas que han optado por regresar a su país se produce ante el conocimiento de que no van a poder solicitar la protección internacional de asilo, por lo que optan por volver a Marruecos tras haber acumulado más de dos meses en la ciudad.

Todos estos migrantes se encontraban asentados en las tiendas de campaña y cabañas instaladas en la playa del Trampolín, la cual ha comenzado a ser desalojada este domingo por efectivos de la Policía Nacional.

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Los migrantes han sido trasladados en autobuses hasta el CATE situado en las inmediaciones de la frontera del Tarajal para proceder a su filiación y posteriormente a ser llevados a unos de los recursos habilitados por el Gobierno.

Las personas que no han querido acceder al CATE han cruzado la frontera en dirección a Marruecos.

Mientras, el Gobierno de Ceuta, a través del área de Medio Ambiente, está procediendo a la retirada de los residuos acumulados en la playa del Trampolín.

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Los operarios han procedido ya a retirar hasta 61 toneladas de residuos, según los datos facilitados a EFE por el Ejecutivo autonómico. EFE