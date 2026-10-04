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3-2. El Sporting vuelve a la victoria entre los pitos de El Molinón

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Gijón, 4 oct (EFE).- El Sporting venció por 3-2 al Celta Fortuna en El Molinón con un doblete de Antonio Casas y un gol de Guille Rosas, en un partido que el filial celeste jugó con diez durante toda la segunda parte por la expulsión de Meixús y que terminó con una pitada de la afición rojiblanca y gritos de "dimisión" hacia la directiva local.

El filial celeste se adelantó en el minuto 8 tras un error de Guille Rosas, que dudó ante un balón largo dirigido a Óscar Marcos y acabó por cabecearlo hacia atrás, lo que dejó al atacante celeste solo ante Yáñez, al que superó con una vaselina.

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El conjunto visitante, mejor asentado con balón, mantuvo el control del encuentro hasta la media hora, cuando el partido se detuvo por una emergencia médica en la grada norte del estadio, que fue atendida de manera satisfactoria por los servicios sanitarios.

Justo tras la reanudación un mal pase atrás de la defensa olívica hacia su portero permitió a Casas robar el balón y marcar a portería vacía el 1-1.

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La respuesta visitante fue inmediata, con dos ocasiones de Óscar Marcos, la primera con un remate escorado que atajó Yáñez y la segunda con un disparo que Andrés Cuenca desvió sobre la línea cuando el balón se dirigía a la portería.

En el tiempo añadido de la primera parte, el colegiado Cid Camacho expulsó con roja directa a Meixús tras una larga revisión del VAR, por derribar en la frontal a Casas cuando el delantero se internaba solo hacia la portería, una acción que en un primer momento el colegiado no había señalado.

Casas ejecutó la falta directa con un potente disparo al palo del portero que Coke Carrillo no alcanzó a desviar, lo que supuso el 2-1 al descanso.

El Sporting, con un jugador más, dominó la posesión en el inicio del segundo tiempo y amplió su ventaja en el minuto 60, con un disparo cruzado de Rosas al palo largo tras un pase de Mata, que acababa de entrar al campo.

Sin embargo, pese a la inferioridad numérica, el Celta Fortuna pasó desde ese momento a controlar el partido y sumó varias llegadas al área local, la más clara superado el minuto 70, cuando Marín se plantó solo ante Yáñez, pero su definición se marchó desviada.

Kibet recortó distancias en el minuto 78 con un potente disparo cruzado desde la frontal que sorprendió a Yáñez, aunque el marcador no se volvió a mover en los minutos finales.

Con este triunfo, el Sporting vuelve a la victoria una semana después de su derrota en el derbi asturiano ante el Oviedo, en una tarde que El Molinón despidió con una sonora pitada y gritos de "directiva dimisión" por la imagen del equipo en el terreno de juego, que sufrió para vencer a un rival en inferioridad numérica.

Ficha técnica:

3 - Sporting: Yáñez; Rosas, Duñabeitia, Jorge Sáenz, Cuenca (Diego Sánchez min 45), Pablo García (Iker min 45); Manu Rodríguez, Corredera, Enol Prendes (Mata min 58), Gaspar (Conde min 75); Casas (Sarco min 45).

2 - Celta Fortuna: Coke Carrillo; Milla (Silva min 61), Gavián, Ribes, Anxo (Angelito min 61); Joel López (Oliveras min 89), Meixús, Capde; Óscar Marcos, Kibet (Sueiro min 82); Marín (Pérez-Lafuente min 82).

Goles: 0-1, M.8 Óscar Marcos. 1-1, M.33 Casas. 2-1, M.45+11 Casas. 3-1, M.60 Rosas. 3-2, M.78 Kibet.

Árbitro: Germán Cid Camacho (Comité castellano-leonés). Amonestó a los locales Cuenca (min 24), Sarco (min 57), Manu Rodríguez (min 69), Mata (min 77) y Conde (min 90) y a los visitantes Anxo (min 50) y Ribes (min 86), y expulsó con roja directa al visitante Meixús (min 45+9).

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 8 de la Liga Hypermotion disputado en el estadio de El Molinón ante 18.939 espectadores. En la previa del encuentro se homenajeó al futbolista Guille Rosas por sus 200 partidos con el Sporting y a Óscar Celada, ex futbolista rojiblanco y actual médico de la Selección España, que salió al campo con la Copa del Mundo. EFE

dsl/pgc/jl

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