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1-1. El Ceuta rasca un punto ante un Castellón que sigue invicto, pero se deja el liderato

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Castellón, 4 oct (EFE).- El Ceuta dio continuidad este domingo a su reacción de las últimas dos jornadas y sacó un punto de Castalia ante un Castellón que se mantiene invicto en esta Liga Hypermotion, pero pierde el liderato y cae a la segunda posición.

El Castellón golpeó en el comienzo del partido al Ceuta tras una jugada personal por la izquierda de Jakobsen. El danés cedió el balón a Álvaro García, que había caído al lateral del área, para asistir a Suero que estaba solo en el punto de penalti para batir con un golpeo picado a Guille Vallejo. Los albinegros se adelantaron cuando apenas transcurría el minuto 2 de juego.

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El conjunto caballa asimiló el golpe y pudo empatar dos minutos después, pero la jugada personal de Escobar la detuvo Matthys. El cuadro visitante se hizo con el balón y tenía mayor presencia en campo rival que el Castellón, aunque sin definir sus llegadas al área.

Alberto Jiménez evitó el remate de Escobar en el área pequeña y también dispuso el Ceuta de otra ocasión tras una entrada por banda diestra de Camacho. Su balón se paseó de un lado al otro del área sin encontrar ningún ceutí que lo empujara para conseguir el empate.

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Justo antes del descanso, Castalia reclamó la expulsión de Okoro por doble amarilla, pero la colegiada Marta Huerta no señaló infracción después de derribar a Jakobsen cuando este le superó por banda izquierda castellonense.

Tras el descanso, el Ceuta buscó con más fuerza la portería de Matthys y encontró la recompensa en un córner puesto en juego por Marino y que remató solo en el segundo poste Zalazar, lo que sirvió para poner el 1-1 en el minuto 53.

El Castellón no estaba cómodo y el Ceuta quería más, lo que abrió el partido, con llegadas a ambas áreas en solo tres minutos. Vallejo rechazó un disparo de Jakobsen tras jugada personal y, al contraataque, Matthys hizo lo propio tras una cabalgada por banda diestra de Escobar. De nuevo Jakobsen se tiró el equipo a las espaldas y en el minuto 66 envió al larguero un golpeo desde la frontal.

El partido estaba roto y los espacios los aprovechó especialmente el Ceuta. A punto estuvo de marcar Escobar, que dispuso de otra oportunidad para adelantar a su equipo, pero su tiro cruzado ante Matthys se fue cerca del poste izquierdo de la meta castellonense.

Con el tiempo añadido la tuvo Nzanza, pero su disparo en el interior del área lo rechazó la defensa para evitar el que pudo ser el gol de la victoria local que hubiera mantenido líder al Castellón, aunque a la postre, ambos equipos terminaron empatados.

Ficha técnica:

1.- CD Castellón: Matthys; Alberto Jiménez, Sienra, Ceccherini (Alcázar, min. 63); Barri, Álvaro Martín (Bellari, min. 78); Pablo Santiago (Raúl Sánchez, min. 86), Suero, Íñigo Córdoba (Gala, min. 63), Jakobsen y Álvaro García (Nzanza, min. 86).

1.- AD Ceuta: Vallejo; Capa, Matos, Carlos Hernández, Daniel Más; Zalazar (Sadik, min. 76), Okoro (Marino, min.46), Joaquín (Meléndez, min. 76); Camacho (Petxatrromán, min 85), Koné (Sevikyan, min. 68) y Escobar.

Goles: 1-0, min.2: Suero; 1-1, min, 53 Zalazar.

Árbitro: Marta Huerta (comité canario). Mostró tarjeta amarilla a Alberto Jiménez (min. 55) y a Okoro (min. 5), Carlos Hernández (min. 48) y Matos (min. 84) en el Ceuta.

Incidencias: Partido disputado en el estadio SkyFi Castalia con la presencia de 12.908 espectadores, de los que una treintena eran visitantes.

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qrg/nhp/jl

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