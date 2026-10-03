Vox, tras la muerte de una anciana en una riada en Albacete: "La España real se ahoga mientras el mafioso reflexiona"

Vox ha reclamado la implementación urgente de un plan nacional de infraestructuras hidráulicas, asegurando que "la España real se ahoga mientras el mafioso reflexiona", tras la muerte de una anciana ahogada en su casa en una riada en Madrigueras (Albacete).
El partido ha insistido en la necesidad de llevar a cabo labores de limpieza de barrancos y cauces para poner fin al "abandono al mundo rural".
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En este sentido ha criticado lo que ha denominado "ideología climática". "Más obras YA", ha publicado Vox en su cuenta de X.
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