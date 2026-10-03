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Vox recrimina a Sánchez la situación "crítica" que sufre el sector primario por el aumento de los costes

07/08/2026 Labores de recogida de la uva en los viñedos de las bodegas González Byass de Jerez de la Frontera (Cádiz). A 8 de agosto de 2026 en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). Para este año 2026 el Consejo Regulador del Marco de Jerez prevé una campaña normal que alcance los 55 millones de kilos de uva, valoraciones positivas para el sector, que tiene por delante una vendimia ideal, que ha contado con bastante lluvia en invierno y una primavera seca. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
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El portavoz nacional de trabajo y campo en Vox, Rodrigo Alonso, ha advertido este sábado de que el Gobierno de Pedro Sánchez y, más concretamente, el ministro de Agricultura, Luis Planas, "ponen en jaque" al sector primario por el incremento de los costes de producción y del gasoil, que tienen al sector "paralizado".

"Los agricultores están planteándose no recoger la cosecha, incluso no sembrar para la próxima campaña", así como "los pescadores no pueden salir a faenar" debido a que "el coste del combustible es muy superior al precio que luego obtienen por la venta del pescado", ha señalado Rodrigo Alonso en una nota.

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"Sin embargo, el criminal de Sánchez y el incompetente de Luis Planas lo que han hecho ha sido sacar una limosna que no soluciona nada y que, por supuesto, además de hundir más al sector, es un verdadero insulto", ha criticado el portavoz.

En este sentido, ha reivindicado que hay que "devolver al sector primario al lugar que ocupa" y, por eso, "hay que echar a Sánchez, a Planas y a todo su Gobierno antes de que sea demasiado tarde para el sector primario en España".

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