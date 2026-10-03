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Un total de 73 presos de ETA de los 112 que cumplen pena están en tercer grado y en segundo en aplicación del 100.2

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Un total de 73 presos de ETA de los 112 que cumplen pena en cárceles de La Comunidad Autónoma Vasca (107), Navarra (3) y Francia (2) se encuentran en tercer grado y en segundo en aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, según ha dado a conocer este sábado Sare, la red de apoyo a reclusos de la banda. Además, ha destacado que, de los 19 terceros grados aprobados por el Gobierno Vasco entre agosto de 2025 y el mismo mes de este año, nueve han sido recurridos por la Fiscalía.

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, en la que ha denunciado que "una gran parte de los presos de ETA, por el tiempo de condena, deberían estar en tercer grado", han aportado datos de los reclusos, que reflejan que 39 están en régimen cerrado, "sin pisar la calle".

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En las prisiones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava hay 107 presos (incluidos 39 que tienen control telemático), en Navarra tres y en el Estado francés dos. Todos ellos suman 112, 97 hombres y 15 mujeres.

En tercer grado y en segundo con aplicación del 100.2 se encuentran 73. El Gobierno Vasco, entre agosto de 2025 y el mismo mes de 2026, ha aprobado 19 terceros grados, de los que 9 ha recurrido la Fiscalía, Además, el Ejecutivo de Euskadi, en ese mismo periodo de tiempo, ha concedido 23 flexibilizaciones del régimen penitenciario a través del artículo 100.2, mientras que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha otorgado tres. Otros tres no han sido concedidos y 17 están pendientes de una decisión.

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El representante de Sare Amets Martínez de Heredita ha lamentado los recursos que se interponen a la concesiones a los reclusos y ha explicado que "los criterios jurídicos no se modifican, pero si los criterios de aplicación".

Todo ello, según ha subrayado, "fruto de mecanismos de presión desde ámbitos jurídicos, políticos y/o mediáticos, movidos más por un afán de revancha que por criterios de justicia". "Tenemos que reivindicar que la resocialización no es impunidad", ha añadido.

La red en defensa de los derechos de los presos ha denunciado "el impulso de nuevas imputaciones, citaciones y procedimientos judiciales relacionados con hechos ocurridos hace décadas". "Ante estas situaciones, tenemos que insistir en que el modelo penitenciario vasco, aprobado por amplia mayoría en el Parlamento Vasco, es una herramienta esencial para la aplicación de una política penitenciaria de carácter humanista y progresista, donde el cumplimiento en régimen abierto, es uno de sus objetivos fundamentales", ha apuntado.

Tras admitir que se han dado "pasos importantes" en la situación de los presos, cree que todavía hay actuaciones que "ensombrecen" y "queda camino por recorrer". "Consideramos que estamos en la recta final de un proceso que ha sido largo y dificultoso, pero no obviamos las dificultades que aún tenemos por delante", ha manifestado.

MANIFESTACIÓN DEL 9 DE ENERO

Por ello, ha emplazado a "continuar trabajando, con serenidad, responsabilidad y voluntad de dialogo, y ha afirmado que la manifestación convocada para el próximo 9 de enero "debe de ser una oportunidad para continuar dando pasos en favor de la convivencia".

Tras mostrar su deseo de que "llegue cuanto antes el momento" en el que su existencia "deje de ser necesaria porque se hayan resueltos definitivamente las consecuencias de la confrontación violenta" vivida en Euskadi, "que aún siguen pendientes de solución", ha recordado que este ha sido el objetivo de los 12 años de trayectoria de Sare.

Martínez de Heredita ha destacado que "han pasado ya 15 años desde el final de la actividad armada de ETA", durante los que "se han producido avances importantes difícilmente esperados" en la "dirección correcta".

No obstante, ha asegurado que "aún queda un camino que recorrer, hasta el fin de la existencia de exiliados, deportados y presas y presos de motivación política, junto con la necesidad de un tratamiento digno a todas las victimas de décadas de confrontación". "Queremos que la manifestación del 9 de enero, sea un reflejo de la voluntad de una parte importante de la sociedad vasca por avanzar en la resolución, la paz y la convivencia", ha señalado.

Sare ha subrayado que, desde el inicio de su actividad, han realizado "esfuerzos" para lograr "consensos entre diferentes", y en esta línea, ha anunciado que en las próximas semanas abordarán una ronda de encuentros con organizaciones políticas, sindicales y asociaciones para "compartir con ellas objetivos, solicitar su colaboración y escucharles".

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EuropaPress

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