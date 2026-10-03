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Un Castellón mermado quiere consolidar el liderato ante un Ceuta que quiere coger carrera

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Castellón/Ceuta, 3 oct (EFE).- El Castellón quiere mantener el liderato en la Liga Hypermotion ante la AD Ceuta en un partido en el que Pablo Hernández maneja hasta seis ausencias que harán que tenga que recurrir a futbolistas menos habituales y en el que los visitantes quieren darle continuidad al primer triunfo del curso que lograron en la pasada jornada.

El equipo 'orellut' llega al partido ante el Ceuta invicto tras siete jornadas y en lo más alto de la clasificación, pero debe plantear un once marcado por las bajas ya que no tiene un lateral derecho natural disponible por las bajas por lesión de Juanjo Nieto y de sanción de Jérémy Mellot.

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Con ello, podría plantear una defensa de tres con la entrada de Lucas Alcázar en la izquierda y con Alberto Jiménez caído a la derecha, ayudándole Pablo Santiago en tareas defensivas.

Además, tampoco están disponibles Fabrizio Brignani, Amir Saipi, Rodrigo Rêgo, Maty Orozco y Jari Vlack. Por ello, se espera que tenga continuidad en el centro del campo Álvaro Martín.

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El equipo albinegro asume que el Ceuta puede plantearles un partido cerrado en ciertos momentos para tratar de evitar sus internadas al área.

El Ceuta, que es penúltimo de LaLiga Hypermotion con solo 4 puntos de 21 posibles, visita Castalia con la intención de dar la sorpresa ante el líder y refrendar la recuperación iniciada en las dos últimas jornadas, en las que aprovechó que jugó en casa para sumar sus primeros puntos de la temporada.

El conjunto entrenado por José Juan Romero, a pesar de las bajas, espera repetir la imagen ofrecida la pasada campeón en el feudo albinegro, donde el equipo ceutí arrancó un empate a tres con un penalti materializado por los castellonenses en el tiempo de prolongación. En el Alfonso Murube también hubo igualada (1-1).

Ahora, encara esta difícil salida después de haber borrado su mal arranque liguero, en el que acumuló hasta cinco derrotas consecutivas, gracias a sus dos encuentros consecutivos en casa que le han permitido empatar contra el Real Valladolid (1-1) y derrotar a la Real Sociedad B (3-1).

Una semana más, las bajas volverán a ser determinantes en el Ceuta, ya que el técnico no podrá contar con los defensas Lapeña y Redru ni con los delanteros Cedric, Kenneth Mamah y Sevikyan, este último al estar concentrado con la selección de Armenia. A ellos se han unido los zagueros Toni Abad y Anuar, con problemas físicos.

En el lado positivo vuelven a la convocatoria del cuadro ceutí el defensa Petxarromán, recuperado de su lesión, y el delantero Omar Sadik, que se perdió el último partido por sanción, aunque la escasez de efectivos ha motivado que Romero haya incluido en la lista a tres jugadores del filial que milita en la Tercera RFEF: Abraham Bueno, Daniel Mas y Bapori.

- Alineaciones probables:

Castellón: Matthys; Alberto Jiménez, Alcázar, Sienra; Barri, Álvaro Martín, Pablo Santiago; Suero, Íñigo Córdoba, Jakobsen y Camara.

Ceuta: Guille Vallejo; Petxarromán, Matos, Carlos Hernández, Capa; Okoro, Marino, Joaquín; Álex Camacho, Kuki Zalazar y Koné.

Árbitro: Marta Huerta (Comité Tinerfeño)

Estadio: SkyFi Castalia.

Hora: 18:30.

1010914

qrg/nhp-rp/cc/jap

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