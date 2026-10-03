Sumar aboga por volver a llevar al Congreso los decretos de vivienda y de alquileres indefinidos

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La portavoz adjunta de Sumar y dirigente de En Comú, Aina Vidal, ha defendido la idea de volver a llevar al Congreso los decretos de vivienda y de alquileres definidos que han sido recientemente derogados, el primero con los votos de PP, Vox, UPN y Junts y el segundo, además de esos partidos, también con el rechazo de PNV y Coalición Canaria.

Tras la derogación de los decretos, Vidal ha cargado contra la "derecha absolutamente destructiva" que "no tiene suficiente con dejar caer a España sino que van a machacarla". "Es sadismo político", ha aseverado en declaraciones a Parlamento, de RNE, recogidas por Europa Press.

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La diputada ha asegurado que en la votación de los decretos esperaba algo distinto" de los independentistas catalanes, pues a su juicio los decretos eran "de mínimos" para intentar poner alguna solución en la vivienda, que entiende que es una "emergencia".

La representante de Sumar ha dicho que las negociaciones con Junts sobre medidas de vivienda llevaban "muchísimo" tiempo en marcha, y ha reprochado que no había ninguna de las medidas de los dos decretos que no hayan sido debatidas con anterioridad en el Congreso, por lo que no se puede acusar al Gobierno de "legislar en caliente".

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Así, Vidal ha cuestionado los motivos del voto en contra de los siete diputados de Junts en el último momento, sugiriendo presiones de las "élites inmobiliarias" y que al final han votado "pensando en su futuro personal y no parlamentario".

HAY QUE SEGUIR INSISTIENDO

Respecto a la continuidad de la legislatura y sobre si hay que adelantar las elecciones, Vidal ha apuntado que eso es un asunto que tiene que decir el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha defendido que Sumar seguirá insistiendo en sacar adelante medidas sobre vivienda.

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Sobre si considera que el Gobierno ha ido tarde en poner soluciones a la crisis de vivienda, Vidal ha reconocido que sí, pero ha matizado que el Congreso no cuenta con una mayoría "holgada" ni "suficiente" de partidos de izquierdas, por lo que en el mejor de los casos al Ejecutivo le toca renunciar a propuestas y en el peor, directamente, perder leyes como sucedió el viernes en el Congreso.

En lo que respecta a las posibles candidaturas a la izquierda del PSOE para elecciones generales, y en concreto sobre si ve al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, de candidato, Vidal ha respondido: "Sería bueno para lo que fuera que se presentara".

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La dirigente de En Comú ha defendido que Bustinduy es "un magnífico compañero" y un "gran diputado y ministro". Respecto a Ada Colau, no se ha pronunciado y ha dicho que es el momento de que los partidos se pongan de acuerdo.

UNA CANDIDATURA DE ABAJO A ARRIBA Y CON UN GRUPO ESTABLE

Así, ha defendido hacerlo "de una forma más pausada, construyendo gobernabilidad del espacio". "Construir, en este caso, las candidaturas de arriba para abajo no nos ha ido bien hasta el momento", ha señalado, enfatizando que necesitan no sólo una buena maquinaria para ir a las elecciones, sino también capacidad "para poder tener un grupo estable y que funcione".

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Por último, al ser preguntada sobre si Podemos tiene que ir en coalición con Sumar a las generales, Vidal ha dicho que se les ha tendido la mano, por lo que son los 'morados' quienes tienen que responder, y ha insistido en la necesidad de ir "sí o sí con la izquierda que quiera ganar unas elecciones".