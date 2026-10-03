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Sinner se pierde Shanghái y aplaza su regreso por su lesión de rodilla

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Roma, 3 oct (EFE).- El tenista italiano Jannik Sinner no participará en el Masters 1000 de Shanghái debido a su lesión en la rodilla derecha y aplaza así un regreso a las pistas que se esperaba para la gira asiática, después de permanecer alejado de la competición desde que conquistó Wimbledon, el pasado 12 de julio.

"Por desgracia, este año no podré participar en el Rolex Shanghai Masters como esperaba. Siempre disfruto jugando ante el público de Shanghái y lamento mucho no poder hacerlo la semana que viene", dijo este viernes en un escueto mensaje en sus redes sociales. EFE

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