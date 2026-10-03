Restablecido el suministro de electricidad en Lanzarote tras sufrir un cero energético

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 oct (EFE).- El suministro de electricidad en Lanzarote y La Graciosa ha quedado restablecido tras el cero energético que se ha producido en la madrugada de este sábado y que ha llegado a afectar a unos 84.000 clientes, según ha informado a Endesa.

La compañía eléctrica ha explicado a EFE que el incidente se produjo a las 05:40 horas en la subestación de Mácher, de 66 kilovoltios, perteneciente a Red Eléctrica Española (REE), donde se abrieron todos los interruptores de 66 kV.

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La incidencia afectó inicialmente a 15.595 clientes y obligó a iniciar la reposición del servicio mediante retornos de media tensión desde subestaciones colindantes, en coordinación con REE.

Posteriormente, a las 05:44 horas (hora local), se produjo un deslastre por subfrecuencia que amplió la afectación a otros 68.478 clientes de las subestaciones de Bartolomé y Punta Grande, donde se desconectó toda la generación de la central eléctrica.

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Endesa ha indicado que el suministro se fue recuperando de manera paulatina siguiendo las instrucciones de REE y que "prácticamente la totalidad" del servicio quedó restablecida a las 07:13 horas.

La empresa ha añadido que posteriormente se detectó una incidencia en una línea de 20 kilovoltios de la subestación de Punta Grande, debido a la avería de un cable subterráneo, que fue aislado "con rapidez".

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Según Endesa, toda la red de distribución eléctrica ha quedado plenamente repuesta a las 07:13 horas, aunque permanecía fuera de servicio la línea de 66 kilovoltios Mácher-Tías 1, perteneciente a la red de transporte de REE.

La compañía ha precisado además que el sur de Lanzarote mantuvo "intacto" el suministro eléctrico durante toda la incidencia.

Endesa ha afirmado que tanto la compañía eléctrica como REE investigan las causas del incidente, que también afectó a la red de alta tensión de la red estatal.

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Según ha informado la empresa pública Aguas de Lanzarote y La Graciosa, la caída de la electricidad ha provocado también la parada de las plantas desaladoras de ambas islas y la interrupción de la producción de agua potable, y trabaja para restablecer la producción y normalizar el abastecimiento "lo antes posible", con prioridad en la conservación de las reservas disponibles.

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias declaró a las 7:15 horas la prealerta, que permitirá realizar un seguimiento de la evolución de la incidencia, coordinar a las administraciones y organismos implicados y evaluar posibles afecciones a servicios esenciales. EFE

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