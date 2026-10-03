PNV cree que "todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera" y acusar al otro de "capitalista o rentista"

01/10/2026 El Pleno ha debatido sobre la situación de las personas sordas POLITICA PAÍS VASCO ESPAÑA EUROPA ÁLAVA PAULINO ORIBE-PARLAMENTO VASCO

Guardar

PNV cree que, tras el pleno de este viernes en el Congreso en el que se tumbaron los dos decretos de Vivienda, "todo suena a adelanto electoral, a ponerse en la trinchera, y apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro". Además, PSE-EE defiende queel presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga una reflexión, mientras que el PP pide comicios ya ante un Ejecutivo "agónico", y Sumar llama a llevar programas de vivienda.

Jeltzales y EH Bildu han coincidido en valorar como una "oportunidad perdida" el rechazo en la Cámara baja de los dos decretos en materia de vivienda presentados por el Gobierno, mientras que el PP pide "no buscar culpables fuera" ante el señalamiento al grupo popular por su voto en contra, y recuerda que durante el período de Pedro Sánchez como presidente "ha habido 272.000 desahucios". Por su parte, el PSE-EE señala a "los partidos de derechas que optan por defender los intereses de las grandes constructoras o de fondos buitre", y Sumar cree que es momento de "señalar a los culpables: PP, Vox, Junts y PNV".

PUBLICIDAD

En una tertulia radiofónica mantenida en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, parlamentarios de la Cámara vasca han debatido acerca del rechazo que se produjo este viernes en el Congreso de los Diputados a los dos decretos presentados por el Gobierno central, que contaron principalmente con el voto en contra de PP, Vox y Junts, y uno de ellos con el rechazo del PNV.

El representante jeltzale Jonathan Moreno ha explicado que su partido votó a favor del primero de los decretos presentados "que permitía proteger a las personas vulnerables y también a los pequeños propietarios", y aunque reconoce que "no es el decreto que hubiéramos hecho", afirma que actuaron con "responsabilidad".

PUBLICIDAD

"Era mejor sacar esto que no sacar nada y que tenía muchas medidas que eran positivas para la gente", ha asegurado Moreno, para añadir que se trata de una "oportunidad perdida, quizá por la radicalización y los intereses electorales de PP, Vox y también de Junts".

Respecto al segundo texto, que contó con el voto en contra del PNV, justifica que les "parecía que iba a tener el efecto absolutamente contrario del que buscaba: poner de facto el alquiler permanente, las prórrogas obligatorias", con lo que se contraería el mercado "y la gente que mañana quiera una vivienda seguramente no encuentre dónde".

PUBLICIDAD

"Todo suena a adelanto electoral y a posicionamiento, a ponerse en la trinchera y apedrear a quien no piensa como tú, acusándole de zurdo o de capitalista o rentista, cuando la solución está en el centro", lamenta, para añadir que "el mejor acuerdo no es el acuerdo perfecto, es el acuerdo posible, pero parece que nadie está buscando arreglar el problema".

"DECRETOS INSUFICIENTES Y OPORTUNIDAD PERDIDA"

El parlamentario de EH Bildu Gorka Ortiz de Guinea considera también que la jornada del viernes supuso una "oportunidad perdida" aunque ha sostenido que los dos decretos "eran insuficientes" ya que "hay un fondo estructural que hay que cambiar".

PUBLICIDAD

Tras apelar a los partidos a "legislar para favorecer el bienestar de las personas", ha afirmado que los decretos suponían "unos mínimos con sentido común, con humanidad" que "podrían cambiar la situación de muchas personas".

Además, ha asegurado que el segundo de los decretos pretendía "poner frente a esas prácticas especulativas de fondos buitre", y que "no estaba en contra de los pequeños propietarios". "No nos tenemos que perder en intereses partidistas, tenemos que estar en las instituciones para ayudar a la gente y buscar soluciones", ha apelado Ortiz de Guinea.

PUBLICIDAD

"NECESARIO REGULAR EL MERCADO"

Ekain Rico, parlamentario del PSE-EE, ha afirmado que "los altos precios" tanto de alquiler como de compra de vivienda "hacen absolutamente necesario que los poderes públicos regulen el mercado para impedir excesos que afectan a nuestras familias y a las clases medias", y lamenta que los partidos "de derechas opten por defender los intereses de las grandes constructoras o de los fondos buitre".

PUBLICIDAD

Pese a ello, reconoce que los decretos "quizá no solucionaran todo" pero cree que "sí ponían freno a los desahucios, a la especulación, y además apostaban por alquileres asequibles". "El PP, Vox y Junts asestaron una puñalada trapera a toda la ciudadanía", ha señalado.

En este escenario, defiende la decisión del presidente del Gobierno de "parar y reflexionar", y asegura que en materia de vivienda deben ser "valientes y seguir adelante".

PUBLICIDAD

"272.000 MARI CÁRMENES EN OCHO AÑOS"

Por su parte, la parlamentaria del PP vasco Laura Garrido cree un "despropósito" los "ocho años de legislatura de Sánchez", y asegura que "el problema de la vivienda es responsabilidad del presidente del Gobierno, su Ejecutivo y sus socios, entre los que incluye al PNV, que, en su opinión, hizo "un papelón con ese sí crítico".

PUBLICIDAD

"El balance de estos ocho años de gobierno de Sánchez es que la vivienda ha pasado de estar en el número 16 de los problemas de los ciudadanos a estar en el número uno. Sánchez gobierna desde hace ocho años y en ocho años ha habido 272.000 desahucios, 272.000 Mari Cármenes", ha expresado, para preguntarse "¿dónde han estado Sánchez, el PSOE y sus socios?".

Garrido defiende que los decretos "trasladaban el problema a las familias y a pequeños propietarios", que "representan el 90%" del mercado y ha afirmado que su aprobación implicaría una subida de precios y "una condena a generaciones enteras a no poder tener un proyecto de vida".

Así, cree que "ante un gobierno agónico ya absolutamente sentenciado, lo mejor y lo deseable es que hablen los ciudadanos de una vez", por lo que pide "elecciones ya".

"SEÑALAR A LOS CULPABLES"

A juicio de Jon Hernández, parlamentario de Sumar, es el momento de "señalar a los culpables que son los que han hecho caer estos decretos, al Partido Popular, a Vox, a Junts y también al Partido Nacionalista Vasco", ya que entiende que "el segundo decreto era muy importante".

Pese a asegurar que los textos "no incluían todo lo que necesitamos para transformar el sistema de vivienda que tenemos y acabar definitivamente con la especulación" defiende que eran "absolutamente necesarios" para "proteger a muchísima gente" y rechaza que "desprotegieran a pequeños propietarios".

"Yo creo que en estos momentos también se ha demostrado que la gente no aguanta más, está hasta las narices. La movilización es la que ha precipitado que se pusieran sobre la mesa estos decretos, con algunas medidas que nuestros socios del gobierno del PSOE hace un mes no compartían o no veían, y creo que es momento también de que la movilización siga empujando para darle la vuelta al problema de la vivienda", ha apelado.

Respecto a un posible adelanto electoral, asegura que los partidos deben "llevar un programa ambicioso en materia de vivienda". "Y si no lo hay, vamos a presionar todo lo posible para que el gobierno vuelva a plantear medidas que son absolutamente necesarias", asevera.