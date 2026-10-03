Maestro cumple el sueño de ser director de orquesta con un videojuego de habilidad y ritmo

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Javier Picazo Feliú

Madrid, 3 oct (EFE).– ‘Maestro’ es un videojuego avalado por el éxito. Un simulador de director de una orquesta sinfónica que ahora da el salto a consolas con una original propuesta en la que el jugador tendrá que demostrar su ritmo, habilidad y dirección musical en el salón de su casa para conducir a sus músicos no solo en obras clásicas sino en bandas sonoras como Star Wars, El Señor de los Anillos o Harry Potter.

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‘Maestro’ (Nintendo Switch, Playstation VR, Steam, Meta Quest) prescinde de la complejidad que supone leer e interpretar partituras musicales para ofrecer una experiencia intuitiva y accesible para todo tipo de público. Para ello, basta con saber mover las manos con ritmo, en el momento exacto que indica el juego y seguir la melodía.

Un videojuego muy similar a la avalancha de otros títulos musicales de los 2000 como ‘Guitar Hero’ o ‘Rock Star’ en los que la gracia consistía en apretar acompasadamente los botones de una guitarra o una batería para ir viviendo, desde dentro, los mejores temas de la música pop y rock de la historia.

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Ahora ‘Maestro’ copia esa mecánica para trasladarla a la orquesta y pone al jugador al frente de la sinfónica de París para conducir e interpretar temas de Verdi, Beethoven, Vivaldi o Wagner, pero también melodías como ‘Caravan’ de Duke Ellington, ‘Sing,Sing,Sing’ de Benny Goodman o películas como Whiplash, Fantasía o Piratas del Caribe. Obviamente, aquí no hace falta tener instrumentos de plástico para poder jugar ya que basta con los mandos o las propias manos.

En total, el juego cuenta más de 30 canciones, 19 de un repertorio principal de música clásica y jazz, 6 de cine, televisión y anime y el resto sorpresas según se van completando los temas, que se desarrollan en escenarios de lo más variopinto, con perspectiva cinematográfica y siempre acordes con la melodía para crear una inmersión completa. Todo un espectáculo para los sentidos.

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Reconocido como Juego del Año de Realidad Virtual de Meta en 2024, ahora llega al gran público que podrá jugar con los mandos de la Nintendo Switch (uno a modo de batuta y otro como mano de tempo) o las gafas de realidad virtual de PlayStation, en un título que premia la habilidad y el oído, ya que mover las manos con movimientos especiales (muy diversos) en el momento exacto será la clave del éxito.

La mecánica distribuye los roles de forma natural ya que con una mano se marca el tempo y el ritmo con la batuta, mientras que con la otra se controlan las dinámicas, la intensidad y las entradas de las distintas secciones instrumentales.

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El juego cuenta además con cuatro niveles de dificultad seleccionables, lo que permite una experiencia que puede ir de simplemente disfrutar de la música hasta un reto de máxima precisión para los amantes de los juegos de ritmo.

Un juego que es una de las grandes sorpresas en consolas como Nintendo Switch. Es un juego que se disfruta en familia o en solitario. Es entretenido, exigente, precioso, con unas melodías escogidas con gusto y unas mecánicas que son pura diversión. Una joya que demuestra que el sueño de la dirección orquestal puede hacerse realidad gracias a un videojuego vibrante. EFE

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(foto)(video)