La presidenta de Navarra asegura que el PSOE "está preparado para cualquier escenario"

Pamplona, 3 oct (EFE).- La secretaria general del PSN-PSOE, María Chivite, tras manifestar que no tiene "ni idea" de si se van a convocar elecciones generales, ha asegurado que "el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario" porque su postura hoy es la misma que ayer y no necesita encuestas, ni le hace falta ningún cálculo.
"Las próximas elecciones, sean cuando sean, serán muy importantes para este partido, porque la ciudadanía elegirá representantes, pero también decidirá qué modelo de comunidad quiere para los próximos años", ha aseverado Chivite quien ha anunciado, entre aplausos, que el lunes formalizará su candidatura para volver a presentarse a las elecciones y volver a ser presidenta de Navarra.
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Así se ha pronunciado en la apertura del Comité Regional que el PSN celebra este sábado para abrir sus procesos internos para elegir las candidaturas a las elecciones forales y municipales.
Respecto a su candidatura, Chivite ha señalado que se presenta "con más ilusión y convencimiento que nunca" para seguir avanzando en el modelo que llevan más de siete años impulsando y hacerlo desde una coalición de progreso liderada por el PSN.
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Ha comenzado aludiendo a lo sucedido en el Congreso de los Diputados con los decretos de vivienda y calificando como "triste" que "los de siempre" hayan priorizado sus propios intereses frente a los de la mayoría.
No obstante, ha opinado que "hay un cambio" y ha subrayado que "la indignación se muestra en las calles, pero hay que canalizarla en las urnas. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que movilizar al electorado de progreso desde la confianza y la ilusión", ha subrayado.EFE
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