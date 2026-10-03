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Junts emplaza al PSOE a sentarse a negociar su propuesta de vivienda: "Depende de ellos"

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Barcelona, 3 oct (EFE).- La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha emplazado este sábado al PSOE a sentarse a negociar su propuesta de decreto en materia de vivienda para intentar encauzar el debate hacia un acuerdo: "Depende de ellos".

Así lo ha afirmado en declaraciones a RAC1, después de que ayer viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriera un periodo de análisis y reflexión para decidir si adelanta o no las elecciones generales tras ver cómo el Congreso rechazaba -con los votos de PP, Vox y Junts- convalidar sus decretos sobre vivienda.

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Para Nogueras, el paquete de medidas que quería convalidar el Gobierno era "una ley mal formulada, mal escrita, jurídicamente no aplicable", y por lo tanto "no solucionaba el problema", sino que "lo empeoraba".

"Ojalá vuelva a sentarse el PSOE. Eso querrá decir que tiene ganas de trabajar en esta solución", ha afirmado la portavoz de Junts en Madrid, que se ha mostrado "cansada de esta campaña permanente" de quienes "demonizan" a su partido por no pensar lo mismo que el Gobierno y sus socios.

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Nogueras ha invitado al Gobierno a negociar la propuesta de decreto que ayer Junts entregó "en mano" a la ministra de Vivienda: "Depende de ellos decidir si quieren dar una solución a una situación de emergencia o quieren seguir alimentando un relato que es mentira y quieren elecciones", ha subrayado.

No obstante, se ha mostrado convencida de que "todo esto se está haciendo en clave electoral", porque tanto el PSOE, como el PP, como todos sus socios tienen "el ojo más puesto en la campaña".

Hasta el lunes, ha explicado, Junts creyó que el Gobierno tenía una "voluntad real de solucionar el problema", pero "de repente se dejaron arrastrar por el chantaje de los extremos ideológicos" y aprobaron unos decretos que iban en otra dirección. EFE

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