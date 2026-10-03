Expedientados un edil de Podemos en Málaga y dos exconcejalas por protesta por la vivienda

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Málaga, 3 oct (EFE).- La Policía Local de Málaga ha abierto un expediente sancionador al portavoz del grupo municipal Con Málaga y dirigente de Podemos, Nicolás Sguiglia, y a las exconcejalas Rosa Galindo e Ysabel Torralbo por supuestas infracciones durante la movilización del pasado lunes en defensa de la vivienda.

Las infracciones son un supuesto incumplimiento de las condiciones de la concentración, una presunta alteración de la seguridad ciudadana y, en el caso de Sguiglia, el uso de un megáfono en la vía pública, ha informado este sábado Podemos en un comunicado.

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Los afectados han anunciado que los expedientes "serán recurridos por todas las vías administrativas y jurídicas disponibles", ya que consideran "especialmente grave" que el Ayuntamiento "responda de esta manera a una movilización ciudadana que se desarrolló de forma pacífica y cuyo único objetivo era reclamar el derecho a una vivienda digna y asequible".

"Durante toda la movilización existió voluntad de colaboración con las fuerzas de seguridad y por parte de las personas participantes se actuó en todo momento para evitar cualquier incidente y garantizar que la protesta pudiera desarrollarse de manera pacífica", han insistido.

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También han señalado que "esta actuación demuestra una preocupante falta de talante democrático por parte del alcalde, Francisco de la Torre".

Sguiglia ha advertido de que, "si el Ayuntamiento cree que va a silenciar esta reivindicación mediante expedientes, se equivoca". EFE