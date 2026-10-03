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España busca romper en Sevilla una maldición de siete años contra Sudáfrica

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Sevilla, 3 oct (EFE).- La selección española femenina de rugby disputa este domingo un 'test match' contra Sudáfrica en Sevilla, el primero del equipo nacional absoluto en la capital andaluza, en el que el equipo dirigido por el francés Regis Sonnes buscará su primer triunfo frente a las 'Bokke' en siete años.

El reto será complicado, ya que las sudafricanas han progresado una barbaridad en las últimas campañas y se han situado en el 'top ten' de la clasificación mundial, aunque en esta gira han cosechado resultados dispares: ganaron la semana pasada en Italia tras dos rotundas derrotas ante Nueva Zelanda (20-52) y Gales (50-19).

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La progresión del rugby femenino sudafricano se mide en sus encuentros frente a España, que venció en los cuatro primeros duelos de la serie, entre 2014 y 2019, pero acumula desde entonces seis derrotas seguidas, la última de ellas muy dura (26-48), hace poco más de un año en Valladolid.

Sonnes ha compuesto para este encuentro una alineación experta, con la capitana Lourdes Alameda al frente, que festejará su quincuagésimo partido internacional, y el debut previsto de Maëlia Lapoujade, una pilar diestra del Stade Toulousain elegible por España a sus 30 años gracias a sus orígenes familiares.

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El técnico galo desea imponer el estilo ofensivo que caracteriza a sus equipos, con una pareja de centros compuesta por Amaya Erbina y Claudia Peña que serán las encargadas de dinamizar el ataque español, que contará además en el banquillo con dos recursos preciosos para el tramo final: Lea Ducher y Anne Fernández de Corres.

España actuará de inicio con Antolínez, Román, Eider García; Castellucci, Alameda; Peralta, Nerea García, Valentina; Toca, Azpitarte; Cano, Erbina, Peña, Masoko; y Argudo. Las suplentes serán Jou, Vílchez, Lapoujade, Rivera, Capell, Fernández de Corres, Vergara y Ducher.

El encuentro, con arbitraje de la francesa Berenice Loubet, comenzará a las doce del mediodía en el campo Juan Antonio Arenas de las instalaciones deportivas de La Cartuja. EFE

lhg/cc/og

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