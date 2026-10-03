El PSOE dice a Junts que "siempre" está sentado a una mesa "dispuesto a negociar"

Guardar

Barcelona, 3 oct (EFE).- La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este sábado que su partido "siempre" está sentado a una mesa "dispuesto a negociar", aunque ha puesto en duda que esa sea también la actitud de Junts con los decretos de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez que el Congreso rechazó ayer.

Previamente, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, había emplazado al PSOE a "sentarse" a negociar su propia propuesta de decreto en materia de vivienda para intentar encauzar el debate hacia un acuerdo.

PUBLICIDAD

"¿Qué más quieren? Llevamos semanas trabajando unos documentos en los cuales muchos partidos políticos han hecho sus propuestas, sus aportaciones, y las de Junts per Catalunya también estaban", ha remarcado Mínguez en declaraciones a RAC1.

Según Mínguez, el PSOE "nunca se levanta de una mesa de negociación".

"El partido socialista siempre está sentado a una mesa para negociar, para solucionar los problemas de la gente. Siempre está dispuesto a negociar. Haremos todo lo posible para darle la tranquilidad a la gente que está pidiendo soluciones", ha insistido.

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha cuestionado la voluntad de Junts de llegar a un acuerdo, porque "la gran mayoría de sus propuestas están recogidas" en uno de los decretos que rechazó ayer y que, en cambio, sí recibió el "apoyo de partidos nacionalistas" como PNV o BNG.

"A Junts le gusta votar con PP y Vox. Cuanto peor, mejor", ha denunciado Mínguez, que considera que "seguramente aquí también hay un cálculo electoral" por parte del partido de Carles Puigdemont. EFE

PUBLICIDAD