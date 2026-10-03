El movimiento catalán por la vivienda prepara una movilización esta tarde en L'Hospitalet

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Barcelona, 3 oct (EFE).- Los activistas por la vivienda están inmersos en los preparativos de una manifestación para este sábado por la tarde en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), con llamamientos específicos a sindicatos, comités de empresa, asociaciones vecinales y universitarios.

Está previsto que la protesta de L'Hospitalet, donde en las últimas semanas se han producido dos suicidios relacionados con desahucios, sea la más multitudinaria de Cataluña, aunque se han convocado también manifestaciones en Girona, Badalona y otras poblaciones de menor tamaño, sobre todo del entorno de Barcelona.

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"Ayer el Congreso tenía la responsabilidad de escuchar la ola de protestas y aprobar unas medidas de mínimos. Ante la derogación de los dos decretos, este fin de semana le toca responder a la sociedad civil", ha asegurado este sábado en un mensaje en las redes sociales el Sindicat de Llogateres.

En toda España, tendrán lugar más de medio centenar de movilizaciones, según esta entidad de defensa del derecho a la vivienda.

Además del Sindicat de Llogateres, convocan las protestas el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC) y la PAH, entre otras organizaciones.

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El Sindicat de Llogateres ha llamado a participar en las movilizaciones a todos los sindicatos laborales y comités de empresa, asociaciones vecinales y de centros educativos, estudiantes universitarios y a la sociedad en general.

Al mismo tiempo, ha llamado a salir a la calle para "empezar de manera inmediata" la organización de una huelga general.

Esta organización ha convocado una columna que saldrá a las 18:00 horas de la plaza Espanya de Barcelona, para dirigirse hacia L'Hospitalet, donde confluirá en la plaza Pius XII con otras columnas procedentes de ciudades como Badalona, Terrassa, Cerdanyola o Sabadell.

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La COSHAC ha organizado también para este sábado unas jornadas formativas y una asamblea abierta en Barcelona para debatir sobre la situación del movimiento en defensa de la vivienda antes de salir hacia la manifestación de L'Hospitalet en una columna que partirá de la avenida Mistral con la calle Sepúlveda de Barcelona.

Mientras tanto, se mantiene la acampada en la plaza Catalunya de Barcelona, iniciada el pasado martes siguiendo el ejemplo de la de la plaza del Sol de Madrid y que suma ya más de 300 tiendas. EFE

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