El juego exterior del Bilbao amenaza el estreno del Coruña en el Coliseum

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A Coruña, 3 oct (EFE).- 511 días después, el Básquet Coruña se reencontrará este domingo con el Surne Bilbao Basket, el equipo ante el que perdió la máxima categoría en la temporada 2024-25.

El letón Karlis Silins, que este verano regresó al equipo naranja tras su ascenso a la ACB, es el único superviviente de aquel enfrentamiento en la plantilla del Básquet Coruña, mientras que en el conjunto vasco siguen Harald Frey, Tryggvi Hlinason y el técnico Jaume Ponsarnau.

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Además, el escolta Aleix Font vivió aquel descenso con el Básquet Coruña y ahora es un jugador importante en la rotación del técnico catalán del Bilbao -32 partidos disputó la pasada temporada, con una media de algo más de nueve minutos en pista-.

La afición gallega, seguramente, también recordará el festival anotador que se vivió en el duelo que ambos equipos protagonizaron aquella temporada en el Coliseum de A Coruña. La brillante actuación de Rubén Domínguez (35 puntos) y los 20 triples del Bilbao, 16 de ellos en la segunda mitad, permitieron al equipo de Ponsarnau resolver un partido que desniveló en el último cuarto con un parcial 22-38.

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Pese a que los protagonistas del equipo que ahora dirige Carles Marco son otros, el Básquet Coruña sabe que para sumar la primera victoria del curso tendrá que controlar a los exteriores de un rival que viene de firmar 107 puntos en su debut liguero ante Manresa y casi un 50 por ciento desde la línea de 3 puntos (13 de 27, 48.1 por ciento).

Además, el equipo naranja necesitará reducir el número de pérdidas que cometió ante el Barça (15), así como cerrar su rebote defensivo para poder mostrar una de sus mayores armas: el contraataque.

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Este partido, correspondiente a la segunda jornada de la liga Endesa, comenzará a las 12.00 horas en el Coliseum de A Coruña y será dirigido por los colegiados Antonio Conde, Francisco Araña y Javier Ávila. EFE

dmg/og