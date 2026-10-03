El iLerna Lleida buscará celebrar el 25 aniversario del Barris Nord con victoria

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Lleida, 3 oct (EFE).- El iLerna Lleida buscará este domingo (12:00 horas) ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos sumar su segunda victoria consecutiva en la Liga Endesa después de protagonizar la sorpresa de la primera jornada con una victoria a domicilio (100-105) ante el Valencia Basket, vigente campeón de la competición de la competición.

El equipo ilerdense contará con un aliciente extra para conseguir el triunfo: este domingo se cumplen 25 años de la inauguración del Barris Nord, construido en un tiempo récord para albergar los partidos del desaparecido Caprabo Lleida en la ACB.

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Para conmemorar la cita, el cuadro burdeos vestirá con su tercera equipación, de color azul, inspirada en los colores del equipo leridano en 2001.

La entidad también entregará una camiseta al conseller d'Esport de la Generalitat, Berni Álvarez, que fue jugador del Caprabo Lleida entre 2001 y 2004. Por otro lado, el arquitecto del pabellón, Miquel Àngel Sala, entregará el balón del partido a los colegiados.

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En el terreno deportivo, los de Gerard Encuentra se estrenan como locales tras asaltar el Roig Arena, con récord particular de puntos (105), rebotes (50) y valoración (130).

El mejor del Lleida fue el escolta James Batemon, que anotó 23 puntos, repartió 5 asistencias y sumó 30 créditos de valoración. Sus números le valieron para ser el mejor anotador de la jornada y, junto al pívot del Barça Olek Balcerowski, el jugador más valorado.

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El base Darius McGhee, que llegó al cuadro ilerdense este verano procedente del Bourg-en-Bresse francés, irrumpió con fuerza en la liga y firmó 21 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias y 28 de valoración.

Por su parte, el San Pablo Burgos cayó por la mínima el pasado domingo ante el Kosner Baskonia (97-98), a pesar de la gran actuación del base Ziga Samar (17 puntos, 6 rebotes y 19 de valoración).

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Este miércoles, los de Porfirio Fisac disputaron el primer partido de la Eurocopa, segunda competición europea, en el que vencieron al Cedevita esloveno por 85-81. El base DJ Steward fue el mejor de la noche, con 22 puntos, 100% en triples y 26 créditos de valoración.

Para medirse al conjunto burgalés, Encuentra tendrá la baja del pívot Atoumane Diagne, lesionado de larga duración, y el pívot Kur Kuath, a quien se le está realizando un control de cargas físicas y no se entrenó con el resto del grupo el pasado jueves.

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Mientras tanto, el base Retin Obasohan y el alero Vlatko Cancar siguen siendo baja para el San Pablo Burgos. Además, esta semana hubo varios jugadores afectados de catarro y fiebre, especialmente el pívot Balsa Koprivica. Sin embargo, se espera que todos ellos puedan estar disponibles para este domingo.

En el único precedente entre ilerdenses y burgaleses en el Barris Nord en la Liga Endesa, los locales se hicieron con la victoria (73-72) en un tenso partido en el que Encuentra acabó expulsado y que no se decidió hasta la última posesión, donde el ala-pívot del Lleida John Shurna colocó un tapón decisivo. EFE

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