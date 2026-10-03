Doce personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 50

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Logroño, 3 oct (EFE).- Un total de doce personas, de las que seis han sido trasladadas al Hospital San Pedro de Logroño, han resultado heridas de diversa consideración, sin que corra peligro la vida de ninguna, tras el derrumbe este sábado de un bar en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), que ha provocado que unas 50 personas quedaran atrapadas.

El suceso ha ocurrido hacia las 5:25 horas en el establecimiento, que tenía permiso de apertura hasta las 6:00 horas y en cuyo interior había medio centenar de personas, algunas de las cuales han quedado atrapadas por los cascotes y otras han podido salir por sus propios medios.

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La Guardia Civil de La Rioja, en una nota, ha añadido que, de acuerdo con las primeras informaciones recabadas, el incidente se habría desencadenado inicialmente con el colapso del suelo del establecimiento, lo que ha provocado después el derrumbe parcial del techo.

Ante la gravedad de los hechos, se han desplazado cuatro patrullas de la Guardia Civil para asegurar el perímetro, garantizar la seguridad ciudadana y coordinarse de forma directa con los servicios de emergencia.

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De las doce personas heridas, un hombre tiene una posible fractura en la pierna y herida abierta; mientras que las demás tienen lesiones leves, ha detallado.

Seis de los heridos han sido trasladados al Hospital Universitario San Pedro de Logroño, a unos 35 kilómetros de San Vicente de la Sonsierra; y tres al centro de salud de Haro, a 11; mientras que el resto, de carácter leve, han recibido asistencia en el lugar del suceso.

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Hasta San Vicente de la Sonsierra se han desplazado también los servicios sanitarios, Cruz Roja, bomberos y Protección Civil; así como arquitectos y aparejadores ante los desperfectos causados en las estructuras del local y de la casa contigua.

En esta vivienda, que estaba vacía, también se ha derrumbado una pared como consecuencia de lo ocurrido en el bar.

Los bomberos han realizado tareas urgentes de apuntalamiento del establecimiento y minuciosos trabajos de inspección y búsqueda para descartar la presencia de más personas atrapadas en el interior.

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Un técnico de Protección Civil ha activado el servicio cinológico propio y un perro ha comprobado que no hay ninguna persona bajo los escombros.

La Guardia Civil ha abierto diligencias para esclarecer las causas exactas que han motivado el colapso estructural del inmueble. EFE

(Foto) (Vídeo)