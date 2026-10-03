China domina en el penúltimo día de los Juegos Asiáticos con más de 160 medallas de oro

Tokio, 3 oct (EFE).- China continuaba dominando este sábado los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, con más de 160 medallas de oro acumuladas en el penúltimo día de la competición, muy por delate del segundo país en la clasificación (y anfitrión del evento), Japón.
Hacia las 17.15 hora local (08.30 GMT), el gigante asiático había logrado un total de 326 medallas: 165 de oro, 86 de plata y 75 de bronce.
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Japón, mientras tanto, acumulaba 76 preseas doradas, 87 de plata y 87 de bronce; y Corea del Sur, tercer clasificado, sumaba 35 oros, 41 platas y 67 bronces.
Entre las medallas logradas este viernes por China figuraban la de oro en golf femenino por equipos y la de plata en gimnasia rítmica individual. Japón logró oro en tenis mixto dobles y en softball femenino.
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Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos.
La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se ha convertido también uno de los focos del evento.
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ORO
PLATA
BRONCE
TOTAL
1
China
165
86
75
326
2
Japón
76
87
87
250
3
Corea del Sur
35
41
67
143
4
Uzbekistán
21
23
23
67
5
India
19
26
36
81
6
Tailandia
18
13
20
51
7
Irán
15
18
15
48
8
Kazajistán
12
22
45
79
9
Bahréin
11
5
6
22
10
Hong Kong, China
10
19
23
52
11
Malasia
9
5
16
30
12
Corea del Norte
7
11
9
27
13
Emiratos Árabes Unidos
7
4
1
12
14
Taipéi china
5
17
33
55
15
Indonesia
5
10
23
38
16
Filipinas
4
9
16
29
17
Catar
4
6
5
15
18
Kuwait
4
1
4
9
19
Vietnam
3
3
19
25
20
Arabia Saudí
3
2
9
14
21
Singapur
2
9
7
18
22
Tayikistán
2
5
7
14
23
Jordania
2
3
6
11
24
Birmania
2
1
2
5
25
Macao, China
1
4
1
6
26
Kirguistán
1
3
10
14
27
Mongolia
1
1
12
14
28
Sri Lanka
1
1
1
3
29
Pakistán
0
2
6
8
30
Irak
0
2
3
5
31
Turkmenistán
0
2
0
2
32
Afganistán
0
1
2
3
32
Líbano
0
1
2
3
34
Omán
0
1
1
2
35
Camboya
0
0
4
4
36
Nepal
0
0
2
2
37
Bangladés
0
0
1
1
37
Brunéi
0
0
1
1
37
Laos
0
0
1
1
37
Siria
0
0
1
1
EFE
jdg/og
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