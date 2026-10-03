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China domina en el penúltimo día de los Juegos Asiáticos con más de 160 medallas de oro

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Tokio, 3 oct (EFE).- China continuaba dominando este sábado los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya, con más de 160 medallas de oro acumuladas en el penúltimo día de la competición, muy por delate del segundo país en la clasificación (y anfitrión del evento), Japón.

Hacia las 17.15 hora local (08.30 GMT), el gigante asiático había logrado un total de 326 medallas: 165 de oro, 86 de plata y 75 de bronce.

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Japón, mientras tanto, acumulaba 76 preseas doradas, 87 de plata y 87 de bronce; y Corea del Sur, tercer clasificado, sumaba 35 oros, 41 platas y 67 bronces.

Entre las medallas logradas este viernes por China figuraban la de oro en golf femenino por equipos y la de plata en gimnasia rítmica individual. Japón logró oro en tenis mixto dobles y en softball femenino.

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Los Juegos, que concluirán este domingo, han estado marcados por las críticas de delegaciones y deportistas hacia la organización por la falta de alojamiento para atletas, los errores de transporte y otros fallos logísticos.

La falta de espectadores en algunas disciplinas, en contraste con la gran capacidad del principal recinto, se ha convertido también uno de los focos del evento.

ORO

PLATA

BRONCE

TOTAL

1

China

165

86

75

326

2

Japón

76

87

87

250

3

Corea del Sur

35

41

67

143

4

Uzbekistán

21

23

23

67

5

India

19

26

36

81

6

Tailandia

18

13

20

51

7

Irán

15

18

15

48

8

Kazajistán

12

22

45

79

9

Bahréin

11

5

6

22

10

Hong Kong, China

10

19

23

52

11

Malasia

9

5

16

30

12

Corea del Norte

7

11

9

27

13

Emiratos Árabes Unidos

7

4

1

12

14

Taipéi china

5

17

33

55

15

Indonesia

5

10

23

38

16

Filipinas

4

9

16

29

17

Catar

4

6

5

15

18

Kuwait

4

1

4

9

19

Vietnam

3

3

19

25

20

Arabia Saudí

3

2

9

14

21

Singapur

2

9

7

18

22

Tayikistán

2

5

7

14

23

Jordania

2

3

6

11

24

Birmania

2

1

2

5

25

Macao, China

1

4

1

6

26

Kirguistán

1

3

10

14

27

Mongolia

1

1

12

14

28

Sri Lanka

1

1

1

3

29

Pakistán

0

2

6

8

30

Irak

0

2

3

5

31

Turkmenistán

0

2

0

2

32

Afganistán

0

1

2

3

32

Líbano

0

1

2

3

34

Omán

0

1

1

2

35

Camboya

0

0

4

4

36

Nepal

0

0

2

2

37

Bangladés

0

0

1

1

37

Brunéi

0

0

1

1

37

Laos

0

0

1

1

37

Siria

0

0

1

1

EFE

jdg/og

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