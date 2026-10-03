'Checo' Pérez y Ocon, eliminados en la primera ronda de la calificación (Q1)

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac) y su ex compañero el francés Esteban Ocon (Haas) quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) del Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) marcó el mejor tiempo de la ronda, al cubrir los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 36 segundos y 477 milésimas, 118 menos que el siete veces coronado inglés Lewis Hamilton y con 253 sobre el otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc.
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Los dos Aston Martin del doble campeón mundial español Fernando Alonso y el canadiense Lance Stroll lograron entrar ambos, por primera vez este año, en la segunda ronda (Q2), que se disputará a continuación.
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:37,970
18.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:37,980
19.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:38,233
20.
Alexander Albon
THA
Williams
1:38,600
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:38,611
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:38,933
EFE
ARH
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