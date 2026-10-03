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Casi toda España en aviso por lluvias y tormentas, con tres comunidades en nivel naranja

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Madrid, 3 oct (EFE).- Casi toda España está este sábado bajo aviso meteorológico por fuertes precipitaciones y tormentas, con tres comunidades autónomas, Cataluña, Cantabria y la Comunidad de Madrid en nivel 'naranja' (peligro severo) por acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrados en algunos puntos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha avisado hoy de un "riesgo importante" a causa de precipitaciones que dejarán acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado a partir de las 15:00 horas en el litoral cántabro y el valle de Villaverde; en áreas como Liébana y la zona del Ebro las lluvias podrían saldarse con hasta 60 mm en 12 horas.

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En Cataluña el aviso por fuertes precipitaciones y tormentas está activo desde las 10:00 horas. Allí se prevén acumulados de hasta 40 litros por metro cuadrado en áreas de Girona, Barcelona y Tarragona.

En la otra comunidad más golpeada por el temporal, la Comunidad de Madrid, la advertencia se centra en la sierra, en lugares como Cercedilla, Navas del Rey, El Escorial y Buitrago del Lozoya.

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Los avisos son de menor intensidad, de nivel amarillo (que alerta de riesgo para realizar ciertas actividades), en doce comundiades autónomas: Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla y León, Castilla-La-Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.

En las Islas Baleares, las dos Castillas, Extremadura y la Comunidad Valenciana esa advertencia meteorológica entró en vigor desde las 10:00 horas por el riesgo de precipitaciones con acumulados de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas en zonas del litoral norte de Castellón o el litoral sur de Valencia.

En Segovia se prevén, según esto, fuertes lluvias y tormentas que podrían dejar hasta 40 litros por metro cuadrado y que podrían estar acompañadas de granizo; mientras que en las Islas Baleares, se esperan tormentas en Ibiza y Formentera, donde podría darse mucha actividad eléctrica y precipitaciones. EFE

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