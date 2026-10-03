Armengol acusa a la derecha de traicionar a la ciudadanía y ponerse al lado del capital

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Palma, 3 oct (EFE).- La secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha acusado este sábado a PP, Vox, UPN y Junts de traicionar a la ciudadanía y ponerse del lado de los fondos buitre y el "gran capital", al tumbar las medidas de vivienda propuestas por el Gobierno en el Congreso.

"Ayer ejecutaron la traición pública a muchas cosas, la derecha catalana, la derecha navarra y la derecha española, fue muy claro", ha dicho Armengol, que ha presidido este sábado en Palma el consejo político del PSIB-PSOE, el máximo órgano entre congresos del partido.

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La presidenta del Congreso ha criticado lo ocurrido el viernes en la cámara: "Ante la situación sangrante del desahucio de Maricarmen tienes la oportunidad de intentar restablecer algunas cosas y dices que no, que ni siquiera se tramite un decreto ley que tu puedes modificar; es un claro caso de injusticia social y de deshumanismo".

Ha descrito el debate del viernes como "un momento histórico, de crudeza de la realidad de unos y otros".

"No hay mejor cosa que plantar ante los ciudadanos las imágenes reales, lo que pasa y lo que defiende cada uno de nosotros: El PP está con los fondos buitre y con los especuladores, nosotros estamos con los ciudadanos y con el derecho a la vivienda, esta es la gran diferencia, plasmada como nunca", ha asegurado en su intervención ante el consejo político del PSIB-PSOE.

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Ha descrito el voto en contra del PP, Vox, UPN y Junts de "la máxima traición".

"En estas islas, no nos lo tienen que explicar, lo hemos vivido con todos los presidentes de derechas y con los de izquierdas", ha añadido Armengol.

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"Me molesta que algunos se dejen engañar tan fácilmente por el discurso falaz y mentiroso de Prohens desde el primer día que es presidenta", ha señalado la socialista sobre la presidenta del Govern balear, del PP, sobre quien ha recordado que anunció medidas valientes en turismo y vivienda pero no las ha adoptado.

"Ayer determinó su actitud: ha estado, está y estará siempre entregada a los fondos buitre", ha acusado Armengol, que ha recalcado que las competencias en vivienda son autonómicas y que la decisión de topar los alquileres aplicando la ley estatal "está en manos de Prohens".

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Ha defendido que durante su presidencia, la pasada legislatura y la anterior, el Govern aprobó "la primera ley de alquiler vacacional de casi toda España", se prohibió el alquiler vacacional en pisos en Palma y en toda Ibiza y se decidió expropiar viviendas a los fondos buitre.

"Salimos por toda España y todo el mundo nos puso a parir, a mí personalmente de forma muy dura. Ahora que nadie se atreve, nosotros ya lo hemos hecho en esta comunidad autónoma", ha señalado.

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"Con esta derecha no hay esperanza, pero con nosotros sí", ha concluido Armengol que ha animado a los socialistas a ser combativos de cara a las próximas elecciones autonómicas y municipales.EFE