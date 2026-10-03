Alonso y Sainz, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), con el duodécimo tiempo, y Carlos Sainz (Williams), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.
El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 696 milésimas, 263 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; y con 274 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).
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El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que en cualquier caso iba a salir desde el fondo de la parrilla, al tener una penalización de quince puestos- también quedó eliminado, con el decimoquinto puesto, al no haber marcado tiempo.
- Eliminados en la segunda ronda (Q2):
11.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:37,023
12.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:37,220
13.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:37,527
14.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:37,566
15.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
sin tiempo
16.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
s.t.
- Eliminados en la primera ronda (Q1):
17.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:37,970
18.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:37,980
19.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:38,233
20.
Alexander Albon
THA
Williams
1:38,600
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:38,611
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:38,933
EFE
ARH
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