Alonso y Sainz, eliminados en la segunda ronda de la calificación (Q2)

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin), con el duodécimo tiempo, y Carlos Sainz (Williams), con el decimotercero, quedaron eliminados este sábado en la segunda ronda de la calificación (Q2) para el Gran Premio de Baréin, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Sepang, en Malasia.

El cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull) volvió a marcar el mejor tiempo de la ronda, al cubrir, con el neumático blando, los 5.543 metros de la pista malaya en un minuto, 35 segundos y 696 milésimas, 263 menos que el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), líder del Mundial; y con 274 sobre el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) -que en cualquier caso iba a salir desde el fondo de la parrilla, al tener una penalización de quince puestos- también quedó eliminado, con el decimoquinto puesto, al no haber marcado tiempo.

- Eliminados en la segunda ronda (Q2):

11.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

1:37,023

12.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:37,220

13.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:37,527

14.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

1:37,566

15.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

sin tiempo

16.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

s.t.

- Eliminados en la primera ronda (Q1):

17.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:37,970

18.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1:37,980

19.

Esteban Ocon

FRA

Haas

1:38,233

20.

Alexander Albon

THA

Williams

1:38,600

21.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

1:38,611

22.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:38,933

EFE

ARH