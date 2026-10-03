Aitor Martínez, medalla de plata en la prueba junior en Liubliana

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Redacción Deportes, 3 oct (EFE).- El ciclista español Aitor Martínez logró este sábado la medalla de plata en la prueba de ruta junior masculina en los Europeos de ciclismo, que se disputan en Liubliana hasta el 7 de octubre.

La medalla de oro fue para el noruego Elias Dybing que llegó en solitario con un tiempo de 2h42.40 segundos, con una ventaja de diez segundos sobre Martínez y el neerlandés Jop Van Den Biggelaar, bronce, tras distanciarse ambos del grupo de perseguidores del nórdico. EFE

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