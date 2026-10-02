Rocco Repetto Taylor presenta su candidatura al Alfred Dunhill con una ronda de 64

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Redacción Deportes, 2 oct (EFE).- El joven golfista español Rocco Repetto Taylor, 520 del ranking mundial al inicio de la semana, firmó este viernes una brillante ronda de 64 golpes (8 bajo par) para situarse segundo en la tabla, empatado con otros dos jugadores a un solo impacto del sudafricano Casey Jarvis, líder del Alfred Dunhill Links Championship, que se juega en los campos escoceses St. Andrews, Carnoustie y Kingsbarns.

El español de 23 años firmó su -8, el mejor resultado del día, en el recorrido de Kingsbarns, donde logró siete birdies y un eagle en una segunda ronda que le catapultó en la tabla. Ahora le quedan dos rondas en el Old Course de St Andrews para seguir luchando por el título.

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Rocco Repetto Taylor comparte la segunda plaza con otro sudafricano, MJ Daffue, y el inglés Matthew Jordan.

El también español Iván Cantero forma parte de un cuarteto situado con -9 a dos del liderato. Josele Ballester marcha con -8.

Asimismo siguen en el torneo Pablo Larrazábal y David Puig (-6) y Quim Vidal (-4). No pasan el corte Sebastián García (-2), Alejandro del Rey y Adri Arnaus (-1) y Rafa Cabrera-Bello (+7). EFE

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