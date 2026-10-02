Prades: "El Boden se ha reforzado para competir con garantías en Europa"

Guardar

Vigo, 2 oct (EFE).- El entrenador del Atlético Guardés, José Ignacio Prades, señaló este viernes que el Boden sueco, su rival en la primera eliminatoria de la Liga Europa que se juega íntegramente este fin de semana en A Sangriña, se ha reforzado “con jugadoras de nivel” para competir “con garantías” en la competición continental.

“Nos esperan dos partidos realmente muy duros y complejos, ante un rival que este año ha apostado por hacer un gran equipo y por tener jugadoras de alto nivel”, declaró el exseleccionador español.

PUBLICIDAD

En este sentido, Prades subrayó que la llegada a su banquillo de Andreas Wallin, exentrenador del Sävehof -último campeón de la liga sueca- y de las danesas Nicoline Vendelborg y Carla Thomsen, jugadoras con experiencia en la liga de Campeones, es una muestra de su potencial.

Por eso, el entrenador del Guardés espera un rival “muy físico” y que exige mucho”, caracterizado por tener “muchísima velocidad en las transiciones y por ser muy potente, sobre todo en el lanzamiento exterior”.

PUBLICIDAD

“Vamos a tener que trabajar muy duro para ganar. Además, necesitaremos el apoyo de nuestra gente para intentar competirles de tú a tú al equipo sueco y ver qué nos depara esta eliminatoria”, manifestó. EFE

dmg/apa