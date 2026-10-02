José Almagro y el deporte como aliado para superar el cáncer

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Carlos de Torres

Mojácar (Almería), 2 oct (EFE).- A José Almagro (Madrid, 45 años), exciclista profesional, triatleta , duatleta y actual secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo, un tumor cerebral le obligó a parar la actividad deportiva durante un año, pero con confianza en la medicina, paciencia y coraje volvió a sentirse deportista por los 4 costados. Ahora en la Titan Desert de Almería se codea con los mejores y su mensaje de vida emociona a todos los que le rodean.

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Almagro muestra sin tapujos el "hueco" que dejó de recuerdo una intervención quirúrgica en 2024. Fue un todo o nada, y salió airoso. El excorredor del Relax Fuenlabrada ha luchado contra la enfermedad y manda un mensaje de esperanza desde la Titan, donde participa con Cris con el Cáncer en el programa Una rosa contra el desierto.

Almagro empezó a montar en bici con 7 años compitiendo en BMX, a los 14 se pasó a la bicicleta de montaña y terminó en el ciclismo de carretera. Después de pasar la etapa sub'23 pasó al equipo profesional Relax Fuenlabrada, donde militó 2 años (2005 y 2006). No fue renovado en el equipo madrileño y recurrió al triatlón y duatlón desde 2007 al 2024, año en el que llegó el gran mazazo: le detectaron un tumor cerebral. Parón total.

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"Después de ser intervenido y tras un año de tratamiento seguí haciendo deporte a un nivel que a mí me gusta, pero sin competir porque me gusta pasar más tiempo con mis amigos, con mi mujer, con mi hijo, con mis padres... Entreno fuerte para sentirme bien conmigo mismo", recuerda Almagro después de la segunda etapa de la Titan de Almería.

El duro golpe de la enfermedad, llegó de improviso, pero no detuvo a Almagro, solo le obligó a aceptar algunos cambios inevitables.

"De un día para otro ves que tienes una enfermedad importante, aunque yo me sentía bien, tampoco sentía nada especial. Me enteré al día siguiente de competir en una prueba de ámbito nacional de duatlón. Estaba bien y al día siguiente me dieron unas convulsiones. De repente, estás compitiendo el domingo y el lunes tienes cáncer".

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A partir de ese momento a luchar contra un destino desconocido. En ese proceso el deporte ha sido fundamental para su recuperación.

" Estoy convencido de que el deporte me ha servido para la recuperación. Cuando me operaron me dijeron que tenía que estar un mes sin que me subiera el pulso, no más de 100 pulsaciones para que la cicatriz que tengo en el cráneo cerrase bien. Y ese mes estuve caminando y caminando y caminando, que era la única forma de hacer ejercicio sin que me subiera el pulso. Yo tengo la necesidad vital de hacer deporte", aclara.

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A partir de ahí Almagro fue volviendo a la actividad poco a poco, incluso en pleno tratamiento "con quimio y radio", a una intensidad moderada. "Le pregunté al oncólogo si podía hacer deporte y me contestó que todo lo que quisiera a la intensidad que quisiera".

"No tengo tiempo para entrenar muchas horas, pero si un día me quiero pegar un apretón o tengo tiempo para hacerme 3:30 horas en bici, pues lo hago. O sea, he seguido manteniendo el deporte como forma de vida. Creo que el deporte me ha ayudado psicológicamente, y clínicamente no lo sé. Lo tendría que decir un médico, pero pienso que sí", afirma.

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Un momento imborrable en el proceso de recuperación de Almagro tuvo lugar un día cualquiera que sintió la necesidad de salir al aire libre.

"Recuerdo un día que tenía efectos secundarios de la quimioterapia muy jodidos, con vómitos, náuseas, y no dormí. Después de desayunar le dije a mi mujer que me iba al campo. Corrí 12 km y me sentí bien. Ese día fue clave, me tomé las pastilla de la quimioterapia y al día siguiente me encontré fenomenal. Volví a hacer deporte sin problemas. Fue un punto de inflexión".

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"El día 15 tengo una resonancia de la que me darán los resultados el día 24. Confío en que estén bien, pero claro que tengo miedo, pero no es un miedo diario y permanente. Me levanto todos los días por la mañana y me pregunto si esto que me ha pasado es verdad. Reconozco que no estoy todo el rato pensándolo, llevo el día a día con total normalidad".

Tiene claro Almagro que "es una persona afortunada porque he padecido un cáncer, o lo padezco, porque clínicamente hasta que no pasen 8 años no obtengo el alta de la enfermedad. De momento tengo un buen rendimiento, me encuentro físicamente perfecto. Estos días, con Cris contra el Cáncer y el proyecto Una rosa contra el desierto estamos conviviendo personas que de una forma u otra tenemos una relación con el cáncer".

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Almagro fue operado en marzo de 2024 y empezó un tratamiento con quimioterapia que duró 10 meses y de radioterapia durante 6. Desde le principio, refiere, hizo una vida normal."De hecho, pedí el alta voluntaria en el trabajo, o sea, estuve 3 meses de baja. Estaba haciendo una vida normal, quitando que los días que tenía que tomarme las pastillas de la quimioterapia me encontraba un poco peor, pero al final hacía una vida normal, iba a la compra, a llevar al niño al cole, hacía deporte.

El exciciclista profesional manda un mensaje de "confianza en los médicos, en la medicina actual, y de paciencia y positividad.

"Cuando la balanza te dice que tienes que ir para un lado u otro, para arriba o para abajo, siempre tienes que ir para arriba porque no tienes nada que perder. Hay una cosa que me que me han recomendado los oncólogos con los que he tratado, y es que intente evitar las situaciones de estrés.Almagro es actualmente secretario general de la Federación Madrileña de Ciclismo, donde trabaja desde 2000.

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"En 2006 dejé el ciclismo profesional y tenía la licenciatura en INEF y el título de entrenador nacional de ciclismo. "Me gusta bastante el trabajo. Es verdad que es un trabajo en el que tienes que estar muy pendiente 24 horas, ese es mi trabajo y me gusta.

José Almagro logró varios éxitos autonómicos y nacionales también. A sus 45 años, el madrileño solo trata de disfrutar del deportes, y aunque a veces se exija un poco más de la cuenta, considera que no tien que demostrar "nada a nadie".

"Nadie me va a juzgar si quedo el décimo, el octavo o el 24, no tengo a nadie que me juzgue". Solo tengo que dar las gracias por estar aquí y ahora. EFE

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