Corberán y Sarabia visitan a Emery en la concentración del Aston Villa en Marbella

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- El extécnico del Valencia, Carlos Corberán, y el extécnico del Elche, Eder Sarabia, visitaron a Unai Emery en la concentración que realiza estos días el Aston Villa en Marbella durante el parón de selecciones.

En una foto colgada en redes sociales por Sarabia, que este verano renunció a seguir al frente del Elche tras conducirle a la salvación y dijo que se tomaba un tiempo de descanso, Corberán reapareció por primera vez tras su destitución como entrenador del Valencia después de no lograr sumar ninguna victoria en las cinco primeras jornadas, con solo un punto sumado.

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“Buena mañana de fútbol compartiendo y aprendiendo. Muy agradecidos al Aston Villa y, sobre todo, a Unai y a Damià (Vidagany). Se merecen todo lo bueno que les pase. Nada es casualidad”, publicó el técnico Sarabia en referencia al técnico y al director de operaciones del equipo inglés.EFE

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