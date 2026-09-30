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Un octubre cargado de series: desde 'Al este del Edén' a la segunda parte de 'Reina Roja'

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Madrid, 30 sep (EFE).- El mes de octubre llega nutrido de estrenos de series, con una nueva versión del clásico de Steinbeck 'Al este del Edén' u otra adaptación del terror de 'Carrie' de Stephen King, además del regreso de las ficciones más esperadas, como la segunda temporada de 'Reina Roja' o el 'biopic' de Raphael.

En 1955, la película de Elia Kazan que adaptaba la novela de John Steinbeck se centraba en el personaje de Cal (con el que James Dean debutó en los largometrajes). Ahora su nieta, Zoe Kazan, ha dirigido una nueva versión del libro, en formato de serie, que se centra en la fría y malvada Cathy Ames, interpretada por Florence Pugh.

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Hace 70 años el abuelo Kazan decidió llevar al cine solo una parte de la obra maestra de Steinbeck que analiza la naturaleza del bien y del mal, mientras que la nieta ha sido más ambiciosa y ha buscado ser más fiel al texto original en una producción de ocho capítulos que quiere ser un 'Al este del Edén' desde la perspectiva de su monstruo más famoso.

Este documental reivindica la figura del humorista Chiquito de la Calzada y recuerda su demanda contra la productora de Pepe Navarro por el personaje de Lucas Grinjander, interpretado por Florentino Fernández.

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Combinando imágenes de archivo y testimonios de personalidades cercanas al humorista, ofrece también un retrato de la España de los 90 a través de la reflexión de periodistas y expertos.

Victoria Luengo y Hovik Keuchkerian vuelven a juntarse para interpretar a Antonia Scott y Jon Gutiérrez, los personajes del fenómeno literario de 'Reina Roja', en una nueva temporada adaptada a la segunda novela de la trilogía de Juan Gómez-Jurado: 'Loba Negra'.

Catherine Zeta-Jones se mete en la piel de Jackie Price, una mujer que se dedica a la venta de obras de arte, lo que le permite tener una vida acomodada, hasta que descubre que un grupo de sicarios llamado 'Los siete demonios' ha sido contratado para matarla.

Un 'thriller' de ocho capítulos rodado en Bilbao, Londres o Swansea, en la que la actriz galesa está acompañada por la danesa Sidse Babett Knudsen o el español Óscar Jaenada, y que adapta la novela 'El precio que pagas' de Nick Harkaway (que escribe bajo el seudónimo de Aidan Truhen).

El terror de 'Carrie', la primera y aclamada novela de Stephen King, regresa con una serie de ocho episodios en los que la joven actriz canadiense Summer H. Howell interpreta al personaje que dio la fama a Sissy Spacek y su primera nominación al Óscar.

La serie es una versión actualizada de la historia de una estudiante de secundaria que ha estado toda su vida aislada por su madre dominante.

Esta serie protagonizada por Raúl Arévalo aborda el auge de la mafia proxeneta y la trata de mujeres en España, a través de un thriller de seis episodios, basado en el libro de no ficción de 'El proxeneta', de Mabel Lozano.

Ocho episodios cuentan la vida del cantante Raphael, desde sus humildes orígenes en la España de posguerra hasta la conquista de los grandes escenarios internacionales, con Javier Morgade en la etapa más joven y Carlos Santos en la madurez.

Una producción grabada en Madrid, Las Vegas, Moscú, París o Acapulco y que recorre cinco décadas de la vida de Miguel Rafael Martos Sánchez, con el objetivo de mostrar al hombre detrás del mito. Se estrenará simultáneamente en España y Latinoamérica.

Maribel Verdú, Carmen Maura, Cecilia Suárez, Ana Mena o Ana Torrent son algunas de las protagonistas de la segunda parte de la serie 'Furia', que cuenta historias de mujeres sometidas a una situación extrema ante la que reaccionan con furia.

Drama y comedia confluyen en esta ficción ambientada en una clínica de reproducción asistida en Barcelona, que pone el foco en los dilemas éticos, sociales y personales vinculados a la fertilidad.

Antonio de la Torre encarna en esta comedia a un marqués arruinado que vive de las apariencias, pero sueña con ser nombrado grande de España. Su única salida a su desastre económico es vender su decadente palacete familiar en Madrid.

Javier Gutiérrez y Hovik Keuchkerian encarnan a un inspector y su ayudante en este misterio policíaco, basado en la novela del escritor gallego Domingo Villar, en el que deben investigar la desaparición de la hija un prestigioso cirujano de Vigo (Pontevedra). EFE

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