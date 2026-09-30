Quién es la nueva ilusión de Miguel Bernardeau: así es la modelo letona que le ha robado el corazón al actor

Miguel Bernardeau asiste a la alfombra roja de "La Bola Negra" en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 2026. (REUTERS/Mark Blinch)

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Miguel Bernardeau vuelve a estar enamorado y, esta vez, las fotografías que confirman su nueva relación llegan después de varios años de discreción en el terreno sentimental. El actor, que desde su ruptura con Aitana a finales de 2022 no había protagonizado imágenes junto a ninguna nueva pareja, aparece ahora acompañado de una joven con la que parece haber consolidado una relación que va más allá de una primera ilusión.

Las imágenes, publicadas por Semana este miércoles, muestran al intérprete paseando junto a su nueva pareja y saliendo de la vivienda de sus padres, Ana Duato y Miguel Ángel Bernardeau. Según explica, ambos habían acudido a una comida familiar y abandonaron la casa incluso con recipientes de comida. Un detalle que apunta a que la relación estaría ya integrada en el círculo más cercano del actor.

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Portada revista Semana 30 de septiembre 2026

La identidad de la mujer que ha conquistado a Miguel Bernardeau ha comenzado a conocerse gracias a esta exclusiva. Se trata de Zhanna Red, una joven que, según los datos publicados por la revista, nació en Riga, Letonia, y está a punto de cumplir 28 años. Su vida transcurre, además, lejos de España. Y es que Zhanna estaría establecida entre Montreal, en Canadá, y Nueva York, en Estados Unidos, por lo que todavía se desconocen públicamente las circunstancias exactas en las que ella y el actor se conocieron.

Más allá de su faceta como modelo e influencer y de los datos relacionados con su procedencia y residencia, todavía son pocos los detalles que han trascendido sobre la vida privada de Zhanna. Precisamente esa discreción habría permitido que la relación avanzara sin convertirse hasta ahora en protagonista de la crónica social.

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Zhanna Red en una imagen compartida en redes sociales (INSTAGRAM).

Una relación que ya conoce el entorno familiar

Las fotografías publicadas aportan un dato especialmente significativo: Zhanna ya habría compartido tiempo con la familia de Miguel. La comida en casa de los padres del actor y la naturalidad con la que ambos abandonaron el domicilio sugieren que no se trataría de una relación recién iniciada.

Jorge Borrajo, director de la revista, ha incidido precisamente en este aspecto al diferenciar una relación consolidada de una simple primera ilusión. El periodista asegura que las imágenes muestran a una pareja que ya comparte momentos familiares y que estaría viviendo una etapa especialmente feliz. Todo ello ocurre mientras Bernardeau atraviesa también uno de los momentos profesionales más destacados de su carrera.

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Miguel Bernardeau y Guitarricadelafuente en 'La bola negra', de Los Javis.

El gran año profesional de Miguel Bernardeau

A sus 29 años, el actor forma parte del reparto de La bola negra, la nueva película de Javier Calvo y Javier Ambrossi. El largometraje ha adquirido una especial relevancia después de ser seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en la carrera por el Oscar a mejor película internacional.

Para Bernardeau, participar en este proyecto supone otro paso adelante después de una década dedicada a la interpretación. El valenciano comenzó con pequeños trabajos hasta alcanzar una enorme popularidad gracias a Guzmán Nunier, el personaje que interpretó en Élite a partir de 2018.

La serie de Netflix marcó un antes y un después en su trayectoria y le permitió acceder a nuevos proyectos cinematográficos y televisivos. Ahora, el actor afronta la temporada de premios con la satisfacción de formar parte de una producción de gran repercusión internacional.

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