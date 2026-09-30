Sumar dice que "no valdría" que el Congreso aprobara solo uno de los decretos de vivienda

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Madrid, 30 sep (EFE).- El portavoz de IU en el Congreso y diputado de Sumar, Enrique Santiago, se ha mostrado convencido este miércoles de que el decreto que contiene la prórroga de los alquileres "va a tener un amplio acuerdo" cuando se vote en la cámara, pero ha dicho que no "valdría" si no saliera adelante también el otro decreto.

"Ahora es imprescindible el otro decreto de renovación automática de los arrendamientos, que es el que arregla realmente el problema de este país o hace que se avance mucho en el arreglo. También tiene que ser votado. No nos valdría que saliera el primer decreto adelante y no saliera el segundo", ha advertido en los pasillos del Congreso.

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Santiago, no obstante, ha dicho que en su grupo están "muy satisfechos porque la movilización ciudadana ha conseguido grandísimos avances".

Como ejemplo ha puesto la limitación a los fondos de inversión de comprar vivienda, que se ha votado dos veces en la cámara, a iniciativa de Sumar, la última de ellas hace quince días, y no consiguió los apoyos necesarios.

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Sobre la incógnita hasta el momento del voto de Podemos, ha apuntado que "cada uno sabe lo que hace", pero que en Sumar tienen "claro que siempre hay que votar lo que sea mejor para la clase trabajadora".

También ha exigido que el decreto de renovación automática de contratos se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "de inmediato" y ha dicho que los argumentos técnicos que ha escuchado en contra de él no le convencen "en absoluto".EFE

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