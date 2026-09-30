Podemos mantiene su postura con los textos de vivienda, un solo decreto y "entero"

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Madrid, 30 sep (EFE).- La líder de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a pedir este miércoles al Gobierno que retire los decretos de vivienda aprobados ayer y que lleve al Congreso uno "entero" para su convalidación.

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, ha insistido en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya sabe "lo que tiene que hacer" que es "retirarlo y traerlo entero, que es -ha dicho- lo que está pidiendo el movimiento social".

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Podemos se mantiene así en la postura que defendió tras conocerse la aprobación en Consejo de Ministros de dos decretos con medidas para hacer frente a la crisis de vivienda.

Para la formación morada, que no ha desvelado su voto, el llevar a el viernes al Congreso dos decretos es una "trampa" para contener la movilización ciudadana que no va a funcionar. EFE

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