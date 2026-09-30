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Más de un millar de personas con 500 tiendas de campaña resisten en la Puerta del Sol

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Madrid, 30 sep (EFE).- La Puerta del Sol ha despertado este miércoles con un millar de personas, en unas 500 tiendas de campaña, que protestan contra la crisis habitacional y exigen soluciones urgentes para garantizar el derecho a una vivienda digna y accesible.

La noche ha transcurrido sin incidentes, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

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La acampada se ha organizado como una pequeña ciudad con calles que llevan los nombres de Maricarmen, Pedro Zerolo o Gloria Fuertes, donde se amalgaman diferentes colectivos y personas de todas las edades.

En la entrada al Metro de Sol se ha desplegado un cartel con el lema 'No violencia activa única salida", el oso y el madroño ha amanecido con un chaleco del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y en alguna tienda de campaña se puede leer "¡Mira mamá! ¡Ya me independicé!".

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Tras pasar la noche en la céntrica plaza madrileña, Marcos Navarro, de 23 años, ha celebrado la aprobación de dos reales decretos de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes gracias a "la presión popular".

"Es una victoria parcial porque todavía necesitamos cambios estructurales reales", ha afirmado el joven, quien ha estimado que las medidas previstas parecen "insuficientes para resolver un problema sistémico".

A su juicio, "esto demuestra que si luchas y si usas los canales correctos, con presión social, unidad, una manifestación y una protesta pacífica bien estructurada puedes conseguir muchas cosas. No hace falta quemar la ciudad. No hacen falta disturbios".

Ante las peticiones de desalojo de la acampada del Ayuntamiento de la capital y de la Comunidad de Madrid, Navarro ha opinado que "no están pensando en la gente, solo están polarizando y utilizando los desahucios y la precariedad como un arma política".

"Hay muchísima gente que está afectada por el problema de la vivienda y que no puede estar aquí por muchas circunstancias, pero nos está apoyando a través de las redes sociales. Estamos saturados de donaciones. No nos falta comida, ni agua, ni mantas", ha subrayado.

Diego, un estudiante de administración y dirección de empresas, de 23 años, también ha destacado el ambiente solidario que ha vivido en las últimas horas.

"Me encanta ver a tanta gente unida luchando por una causa justa", ha comentado antes de destacar la participación activa en las asambleas organizadas en la plaza central.

El joven informático Carlos Luque ha destacado que esta movilización es "necesaria" porque la situación actual de la vivienda es "insostenible", y ha agregado que los reales decretos de vivienda se quedan "cortos" al considerar que hace falta un cambio en el sistema para que "no se pueda ser rentista como forma de vida". EFE

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